- O regiune din Italia ofera cate 700 euro pe luna celor care se muta acolo. Ce trebuie sa faca nou-veniții pentru a primi banii O regiune cu populatie redusa din sudul Italiei, Molise, ofera nou-venitilor 700 de euro pe luna, timp de trei ani (25.200 de euro), daca se muta intr-unul din satele sale,…

- Un roman de 37 de ani a fost arestat la Reggio Calabria, in sudul Italiei, dupa ce a incercat sa rapeasca un copil de cinci ani din brațele mamei sale, in plina zi. Doar intervenția rapida a forțelor de ordine a facut ca barbatul sa scape teafar de furia oamenilor. https://evz.ro/roman-aproape-linsat-in-italia-gestul-sau-a-fost-taxat-de-comunitate-alerta.html

- Coasta Adriatica a Italiei, unde sunt multi turisti in aceasta perioada, a fost devastata de furtuni puternice, care au adus grindina si inundatii. Pe retelele de socializare au fost postate multe imagini cu ravagiile cauzate de vreme. Moldovenii care locuiesc in Italia pot afla daca vremea se va imbunatati…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o piatra, iar o alta persoana a fost ranita, in timpul erupției vulcanului Stromboli din sudul Italiei, a declarat Marco Giorgianni, primarul localitații Lipari, potrivit Mediafax.

- Constantin Berevoianu, membru al formatiei Salvamont Nucșoara, a plecat, in urma cu cateva zile, intr-o expediție in care si-a propus sa atinga varfurile din Monte Rosa din Alpii Pennini. (4.634 m) și Matterhorn (4.478 m). Omul care a fost de peste 100 de ori in Varful Moldoveanu este insoțit de alți…