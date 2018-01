Stiri pe aceeasi tema

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite. Pololikashvili a aratat progresul rapid inregistrat de…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Serena Williams, detinatoarea trofeului, a anuntat, vineri, ca nu va participa la Australian Open, deoarece nu se simte suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care-l doreste la primul Grand Slam al anului, informeaza Reuters.

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Nujeef Mustafa, 18 ani, a strabatut 5.600 km intr-un carucior cu rotile, ajungand in Germania. Departe de Siria devastata de razboi. Și clubul catalan i-a facut o frumoasa surpriza in decembrie. Povestea lui Nujeef Mustafa, surprinsa in emoționanta carte scrisa de jurnalista Christina Lamb (Sunday Times),…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- Trencadis, Tremend, APSISWARE si Qualitance reprezinta Romania in clasamentul Deloitte’s Technology Fast 500™ pe Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) din acest an. Aflat la 17-a editie, clasamentul este realizat de echipa globala Deloitte dedicata industriei IT, media si telecom,…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului a fost foarte criticata de arabii și musulmanii din Orientul Mijlociu, dar și de o buna parte din Europa. La scurt timp dupa anunțul facut de liderul american, sute de protestatari s-au strâns…

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …

- Deschiderea simbolica a Festivalului de Romania, de la Alba Iulia, a avut loc joi, odata cu arborarea drapelului național, in Piața Tricolorului. La ceremonia solemna au luat parte cadre militare, oficialitați locale și județene, dar și cateva zeci de albaiulieni și turiști. Dupa slujba de sfințire…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. ''Tocmai am…

- Operatiunea antiterorista este in desfasurare, dar deocamdata nu sunt asteptate arestari suplimentare, a precizat politia din statul Victoria. Barbatul retinut urmeaza sa apara in fata instantei. "Acuzatiile sunt ca barbatul retinut a fost implicat in pregatirile pentru un act terorist in…

- Uniunea de astazi constata ca are de luptat cu niste probleme care nu-i sunt familiare. Multe dintre cele mai mari riscuri cu care se confrunta acum sunt de natura externa si nu pot fi rezolvate doar prin simpla expansiune a legislatiei UE. Criza migratiei, de exemplu, care isi are originile in instabilitatea…

- "Vor fi alegeri europarlamentare in 2019, astfel ca sunt asteptari mari sa asumam pozitii politice", a declarat Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Reuters, referindu-se la planul presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru intensificarea integrarii economice in Uniunea Europeana.…

- Patruzeci de persoane au fost arestate si circa 500 de migranti au fost salvati in timpul unei operatiuni a politiei impotriva traficului de fiinte umane in Africa de Vest, a anuntat joi Organizatia Internationala de Politie Criminala - Interpol, relateaza Reuters.Actiunea desfasurata de Interpol…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat, luni, ca nu a primit deocamdata o invitație din partea Administrației Prezidențiale pentru a participa la parada și recepția organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. "Nu…

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- Politia din Japonia a precizat ca in accident a fost implicat un militar american in varsta de 21 de ani, care era la volanul unei masini in pofida faptului ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma accidentului, un cetatean japonez si-a pierdut viata. In urma testelor efectuate,…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si sotia lui, Grace, sunt "pregatiti sa moara în numele corectitudinii" si nu intentioneaza sa renunte la conducerea tarii, pentru a nu legitima lovitura militara, a declarat sâmbata nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, relateaza…

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Biroul de legatura NATO la Chisinau este deja funcțional pentru ca șefa oficiului este deja la Chișinau. Din primavara și-a început acest mandat. Însa deschiderea fizica a biroului se va face în luna decembrie. Într-un interviu pentru Radio Europa Libera, purtatoarea…

- Un impunator castel din secolul al XVIII-lea de pe Valea Loarei, vizitat de numeroase personalitați, precum Voltaire, Ronald Reagan și Mick Jagger, a fost pus in vanzare cu 30 de milioane de dolari, o suma considerabil mai mica fața de investiția facuta de un om de afaceri din Orientul Mijlociu care…

- Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu face declarații pentru romanii din diaspora. Aceasta a demonstrat ca salariul incasat de angajat nu ar trebui sa scada din cauza modificarilor codului fiscal, doar daca angajatorul dorește acest lucru Lia Olguța Vasilescu a fost intrebata daca angajatorii…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Șase tineri folkiști din țara vor urca sambata pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia pentru a participa la cea dea XII-a ediție a Festivalului-concurs de Folk „Ziua de Maine”. Pe langa programul concursului, cei care vor participa la eveniment vor avea ocazia sa-i vada și sa-i asculte…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Evenimentul, organizat de Institutul Francez de Relații Internaționale, reunește peste doua sute de personalitați ale vieții politice, financiar-bancare sau de business, ale mediului cultura, universitar, academic și religios din peste 40 de țari. In cele 16 sesiuni plenare, se discuta probleme…

- In toamna anului 1969, a avut loc prima editie a Festivalului - Concurs National de Literatura „Mostenirea Vacarestilor”. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 3 noiembrie 2017, la ora 11.00 si festivitatea de premiere pe data de 4 noiembrie 2017.

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Premierul belgian a precizat ca președintele catalan destituit 'va fi tratat la fel ca oricare cetațean european, cu aceleași drepturi și indatoriri, nici mai multe, nici mai puține', transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres. 'Guvernul belgian nu a intreprins nicio masura pentru a-l incuraja…