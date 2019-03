O RARA AVIS! Un șef de instituție își recunoaște greșeala Introducerea politelor RCA pe o luna a fost o eroare, pentru ca reinnoirea nu se face automat si in acest fel s-a ajuns la o scadere a gradului de acoperire cu RCA, a declarat, sambata, la Antena 3, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Din ce stiu anul trecut, de exemplu, tarifele in piata, reale, platite de oameni, erau mai mici decat tarifele acestea maximale, care existau anul trecut. Pasi s-au facut si piata arata mult mai bine pe RCA decat arata in trecut. Acum ne obliga oricum Uniunea Europeana sa facem cateva schimbari si atunci am spus ca este o ocazie buna sa corectam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

