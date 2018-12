Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculul hipersonic de reintrare Avangard, al sistemului de rachete testat recent de Rusia, a atins o viteza de 27 de ori mai mare decat cea a sunetului, astfel ca noua arma este esentialmente imposibil de interceptat de sisteme antiracheta, a declarat vicepremierul rus Yuri Borisov.

- Politistii au depistat, in perioada 20 - 26 decembrie, 61 de soferi care conduceau cu viteze excesive si una sub influenta substantelor stupefiante. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 252 km/h, pe A3. "In aceste zile, politistii au depistat 61 de soferi care…

- COD GALBEN valabil de la ora 13:00 pana la ora 17:00In zona: Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Neamt: zona de munte de peste cota 1800 m;Se vor semnala : vant cu viteze ce vor atinge la rafala 90...115 km/h.Fenomene asociate : transport de zapada…

- Scuturile antiracheta din Europa se afla in raza de acțiune a forțelor rusești, potrivit unui general-colonel din cadrul Forțelor strategice ale Rusiei. „Nu trebuie sa uitam ca instalațiile de aparare antiracheta sunt plasate in raza de acțiune a altor modalitați eficiente de atac [non-nuclear] ale…

- O eventuala schimbare a modului de incasare a TVA se va aplica de la 1 ianuarie 2019, a declarat sambata ministerul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3, ca reacție la solicitarea Comisiei Europene de eliminare a plații defalcate a TVA.„O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern…

- Meteorologii anunta, pentru intervalul 23-25 octombrie, vant puternic in Capitala cu viteze la rafala de pana la 70 de kilometri/ora, vremea fiind instabila, cu cer noros si ploi slabe. Temperatura maxima in aceasta perioada va fi de 17 grade, iar cea minima de 5 grade.

- Italia nu va sprijini prelungirea sanctiunilor economice instituite de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri la Moscova vicepremierul italian Matteo Salvini, transmite agentia Reuters. Sanctiunile impotriva Rusiei au fost initiate de UE in anul 2014, dupa ce Rusia a anexat peninsula…

- Rusia este deschisa la dialog si ar fi pregatita sa ia in considerare date si locatii pentru o posibila intalnire dintre cei doi lideri daca Washingtonul este interesat, a comunicat Ministerul. Cei doi lideri s-au intalnit ultima oara in iulie 2018, la Helsinki.