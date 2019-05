Stiri pe aceeasi tema

- O racheta a cazut duminica in Zona verde din Bagdad, un sector ultrasecurizat unde se afla ambasada SUA precum si sediile guvernului si parlamentului din Irak, au anuntat fortele de securitate irakiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nu au fost inregistrate victime, au adaugat sursele citate…

- Accidentul a avut loc pe DN72, in localitatea Picior de Munte. Un barbat in varsta de 59 de ani a Post-ul PICIOR DE MUNTE: Un barbat, care traversa neregulamentar, a fost lovit mortal de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jack Grealish, mijlocasul echipei engleze de fotbal Aston Villa, a fost lovit de un suporter al clubului Birmingham City, duminica, in cursul derby-ului dintre cele doua mari rivale din liga secunda engleza, acesta fiind al treilea incident de gen din Regatul Unit in ultimele zece zile, informeaza…

- Raluca Birsan, femeia suspectata ca a practicat medicina fara drept la Spitalul Ilfov, este cercetata sub control judiciar, potrivit unor surse judiciare, in timp ce fosta ei sefa, medicul Roxana Dragu, este anchetata in stare de libertate.Masura a fost luata dupa ce, ieri, politistii au facut…

- F. T. Ieri dupa-amiaza, la ieșirea din Halta CF Sinaia (zona Mefin), un minor in varsta de numai trei ani a fost lovit de o locomotiva care, se pare, efectua manevre pe unul dintre firele de cale ferata. Echipajele de salvare de la Serviciul Judetean de Ambulanța si ale politiei au fost anuntate de…

- Scene de groaza la un meci de fotbal din semifinalele Cupei Federatiei din Argentina. Martin Castas, fundasul echipei 9 de Julio de Berabevu, a lovit cu pumnul mai multi fotbalisti ai formatiei Atletico San Jorge. Arbitrul l-a eliminat pe jucatorul agresiv, insa acesta nu s-a potolit.

- Ema Stoian, in varsta de 10 ani a impresionat cu un numar de balet spectaculos, pe scena Romanii au talent, de la Pro TV, in ediția de vineri seara, 22 februarie. A primit cel de-al doilea Golden Buzz de la Andra, dupa ce in urma cu doua saptamani, Mihai Petre a apasat butonul auriu pentru croitoreasa…

- Seful Clanului Duduianu, Nicoale Duduianu, zis Pian, a fost retinut dupa ce a lovit intentionat cu masina un pieton si urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva. Barbatul de 59 de ani este acuzat de tentativa de omor. Victima a avut nevoie de ingrijiri medicale…