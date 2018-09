Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna - numita Zorba - a traversat sambata extremitatea de sud-vest a Peloponesului, iar in regiune s-au inregistrat rafale de vant de vant de pana la 90 de kilometri pe ora. Ea urmeaza sa provoace ploi puternice in zona Atenei sambata, indreptandu-se catre Marea Egee si zona de coasta a Turciei.…

- O puternica furtuna mediteraneeana a provocat ploi torentiale in sudul Greciei, iar Protectia Civila se afla in alerta in cea mai mare parte a tarii, in pofida anuntarii faptului ca intensitatea furtunii scade pe masura ce avanseaza catre est, relateaza The Associated Press.

- O furtuna puternica și neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele și taifunele, informeaza CNN. Potrivit unui studiu publicat in 2011, doar aproximativ doua astfel de fenomene…

- O furtuna puternica de intensitatea unui uragan, botezata Zorbas, se apropie de Grecia. Vantul puternic a facut deja numeroase pagube, iar paza de coasta elena a intervenit pentru a salva noua turisti care navigau sub pavilion francez in Golful Salonic.

- Nivelul de alerta in jurul vulcanului Etna a fost ridicat de la "verde" la "galben", a anunțat miercuri protecția civila italiana, in condițiile in care puternice explozii au rasunat marți și miercuri in regiune, scrie AFP.

- Alerta de incendii si vreme extrema în Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia! Incendiul s-a declansat într-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei. Per total, 50 de persoane…

