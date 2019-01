Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna de zapada a lovit joi nordul Japoniei joi, provocand anularea mai multor zboruri si trenuri in regiune, informeaza DPA preluata de Agerpres. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, furtuna s-ar putea intensifica, aducand si mai multe ninsori pe insula nordica Hokkaido, dar…

- Potrivit Agentiei meteorologice nipone, noua furtuna de zapada va ajunge in Hokaido si in zonele de coasta ale Marii Japoniei miercuri la pranz. Luni, zeci de accidente au fost raportate in trafic, iar 30 de zboruri si circa 200 de trenuri au fost anulate in Hokkaido, a relatat cotidianul Hokkaido Shimbun.…

- O furtuna de zapada a lovit luni nordul Japoniei, perturband traficul aerian si feroviar si aducand temperaturi de sub zero grade Celsius in regiune, au informat autoritatile, citate de DPA, relateaza Agerpres. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, unele parti ale insulei nordice Hokkaido se vor confrunta…

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor…

- In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri. In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul…

- Ploua abundent si vantul bate cu putere pe insulele din Golful Thailandei, lovit de o furtuna cum nu s-a mai vazut de mult. Valuri de cinci metri au lovit tarmul, iar ce rafalele au smuls copacii din radacini si acoperisurile unor case. Mihai Baloianu, turist roman in Thailanda: Noi suntem un grup de…