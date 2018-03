Stiri pe aceeasi tema

- Șeful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, susține ca Romania trebuie sa continue eforturile de combatere a corupției, proces care poate contribui la imbunatațirea finanțelor țarii. „Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost recunoscut international si trebuie sa continue. Reducerea…

- Un francez a fost amendat cu 3.000 de euro dintr-un motiv incredibil: a muncit prea mult. Barbatul, care este patiser intr-un orașel din nord-estul țarii, a muncit șapte zile pe saptamana, incalcand astfel o lege care prevede ca angajații sa aiba cel puțin o zi de odihna pe saptamana. Cedric Vaivre…

- ”Știm bine ca dl general Coldea nu putea sa vorbeasca nimic din ceea ce știe, ne așteptam la asta inca de azi-dimineața. Este antrenat sa faca lucrul acesta. Dl Coldea, in scurta conferința de presa, ne-a spus despre atribuțiile SRI, punand lupta impotriva corupției intr-o paranteza, a spus `dincolo…

- Un grup de experti constituit de Comisia Europeana in luna ianuarie 2018 pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii de combatere a fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii din mediul online a dat publicitatii luni un raport de bune practici bazate pe un set de principii…

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale, avertizand ca nerespectarea acestor cerinte va afecta progresele tarii pe calea catre aderarea la UE, relateaza…

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, in raportul sau de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, luni, sa spuna daca votul acordat de europarlamentarii partidului impotriva unei rezolutii de sanctionare a Poloniei a fost o decizie politica, afirmand ca institutiile europene ”trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre ale Uniunii Europene”.…

- Una dintre cele mai cunoscute plante, aromate este busuiocul, considerat ca fiind un adevarat medicament, are multiple intrebuințari și este o adevarata minune pentru organismul uman. Imediat cum vei introduce in alimentația ta aceasta planta considerata pe alocuiri condiment vei reuși sa ții…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, sustine ca a vorbit la Washington cu reprezentanti FMI despre coruptia si ipocrizia guvernarii de la Chisinau, iar cand a intrebat de ce programul cu FMI nu contine masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa modelul programului FMI cu Ucraina, i s-a raspuns ca „autoritatile…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Presedintele Romaniei participa la prezentarea raportului, ministrul Justitiei a refuzat invitatia. „Suntem departe de o revocare, tot mai departe”, a spus presedintele la intrarea in sediul Cercului Militar unde…

- Papa Francisc a lansat duminica ”un apel staruitor sa inceteze imediat violenta”, pentru a permite sa se trimita ajutoare umanitare in Siria, mai ales in fieful rebel Ghouta de Est, vizat de atacuri aeriene ale regimului sirian, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Dublu ASASINAT in Capitala:…

- Ceai de ghimbir. Beneficii Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele: Lupta impotriva cancerului Multa lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul…

- Acest remediu este excelent impotriva durerilor de cap, constipatiei si artritei si poate fi folosit pentru a preveni cancerul. Trebuie doar sa combini sucul de la o lamaie cu o lingura de ulei de masline. 1. Lupta impotriva constipatiei - Ajuta la lubrifierea mucoaselor intestinale…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Vinul rosu este cunoscut pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sanatatii noastre, de la scaderea riscului aparitiei diabetului pana la mentinerea sanatatii inimii. Un nou studiu sugereaza ca vinul rosu contine si substante chimice care pot ajuta in lupta impotriva cariilor dentare sau a…

- Un grup din care fac parte mai multe farmacii a demarat o campanie de informare a clienților cu privire la riscurile administrarii nejustificate și abuzive de antibiotice. Grupul farmaciilor independente Ethica a anunțat, saptamana aceasta, ca a dat startul unei ample campanii de informare care se…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Solicitantul de azil uzbec Rakhmat Akilov, judecat pentru ca a ucis cinci persoane in aprilie 2017 la Stockholm la volanul unui camion furat, a declarat marti in timpul procesului sau din capitala suedeza ca scopul sau a fost acela de a forta Suedia sa puna capat luptei impotriva gruparii extremiste…

- Nici raceala si nici gripa nu se trateaza cu antibiotice pentru ca sunt boli virale. Gripa poate sa duca însa la complicatii, la suprainfectii bacteriene si atunci se intervine cu antibiotice, dar numai la recomandarea medicului.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- O noua clasa de antobiotice a fost descoperita de oamenii de știința de la Universitatea Rockefeller, din SUA. Acestea provin din molecule prezente intr-o mare varietate de soluri, scrie iflscience.com.

- De ziua iubirii, sute de oameni au inroșit treptele Muzeului Național de Istorie a Romaniei cu perechi de pantofi roșii, candele și flori. Toți au venit pentru a se alatura cauzei susținute de Fundația Mereu Aproape și au spus stop violenței impotriva femeilor.

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- FCSB s-a mai aflat in situatia de a fi in primavara europeana si de a gestiona si meciuri importante in campionat, asa cum se intampla acum cu "dubla" Lazio&Dinamo. Dica e in fata unei dileme majore. Urmeaza ca in decurs de 7 zile sa joace de doua ori cu Lazio, in Europa League si cu Dinamo, intre disputele…

- Liderii militari știu de milenii ca timpul de pregatire pentru o provocare este cel dinainte sa va loveasca, spune omul de știința și ofițerul naval american David Titley, la conferințele TED. „Gheții nu-i pasa cine este la Casa Alba, nu-i pasa ce partid controleaza congresul, nu-i pasa ce partid controleaza…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, care s-ar putea confrunta cu dosare la Curtea Penala Internationala (CPI) in contextul campaniei sale impotriva drogurilor, a afirmat odata ca ar fi 'fericit sa ucida' trei milioane de dependenti de droguri, relateaza AFP. In acelasi timp, Duterte sustine…

- Laptele cald cu usturoi este un preparat medicinal care faci minuni in privința sanatații. Afla cum se face acest amestec miraculos care lupta impotriva problemelor cardiace, artrite, tusei și a altor boli, scrie realitatea.net.

- Laptele cald cu usturoi este un preparat medicinal care faci minuni în privința sanatații. Afla cum se face acest amestec miraculos care lupta împotriva problemelor cardiace, artrite, tusei și a altor boli!

- Meda Cotuna, tanara jurnalista din Alba Iulia, este greu incercata de viața. Dupa ce in urma cu cațiva ani și-a ingropat tatal chiar de ziua ei, acum trece din nou prin momente de cumpana. Recent, mama ei a fost diagnosticata cu cancer și ”trage cu dinții” sa o țina cat mai mult langa ea. A […]

- Aceasta planta este un dar al naturii pentru sanatate, ce contine peste 75 de factori nutritivi, peste 200 de ingrediente active esentiale și 12 vitamine. Se spune ca aceasta planta face sa dispara...

- Apa cu lamâie este mai eficienta decât ți-ai putea imagina. Consumata zilnic, aceasta poate ajuta la evitarea a mai multe probleme de sanatate. Iata care sunt acestea: Probleme digestive Sucul de lamâie îmbunatateste…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Un nou test de sange, elaborat pentru detectarea timpurie a 8 tipuri frecvente de cancer ar putea reduce decesele provocate de aceasta boala. Analiza non-invaziva, denumita CancerSEEK, cauta in mod...

- Surse autorizate din preajma Generatiei de Aur sustin ca este posibil ca, dupa intalnirea din acest week-end, Ionuț Lupescu sa se decida sa candideze la șefia federatiei, pe 18 aprilie. Mai sunt trei luni pana la alegerile FRF și deocamdata doar trei persoane au anuntat deschis ca vor candida pe 18…

- O substanta comuna din compozitia pastei de dinti ar putea fi utilizata pentru a combate eficient formele rezistente la medicamente ale malariei, potrivit unui studiu realizat cu ajutorul unui "savant-robot" inzestrat cu inteligenta artificiala (AI), informeaza Reuters. In cadrul acestui…

- Desi nu exista alimente ''miracol'' care sa ne protejeze impotriva cancerului sau care sa ne vindece, un stil de viata echilibrat poate asigura o stare optima de sanatate, implicit o protectie anticanceroasa. Este important sa stim ca...

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Seful Politiei Romane, chestorul sef Bogdan Despescu, a primit vineri vizita de lucru a unei delegatii conduse de Selami Altinok, director general al Politiei Nationale Turce, in scopul consolidarii relatiilor de cooperare dintre cele doua politii in lupta impotriva infractionalitatii transfrontaliere.…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Osorio Chong a facut acest anunt in cadrul unui discurs tinut la Ciudad de Mexico, unde a participat si presedintele mexican Enrique Pena Nieto, care l-a numit pe Chong in functie in 2012. Presedintele Nieto a declarat ulterior ca Alfonso Navarrete, liderul Partidului Institutional Revolutionar,…

- Peste 100 de persoane au reluat protestul tacut, luni, in fata sediului PSD Sibiu, cerand retragerea modificarilor la legile justitiei. “Lupta cu inamicii statului de drept este mai intensa ca niciodata”, spun protestatarii.Citeste si: Mocneste SCANDALUL in anul Centenarului! Declaratie CONTROVERSATA…

- Rosiile sunt o sursa excelenta de vitamina C, vitamina E, acid folic si potasiu, vitamina A si vitamina K. Ele contin, de asemenea, si cantitati mici de fibre, seleniu si magneziu.Licopina, cea care da rosiilor culoarea specifica lor, este un antioxidant, cu efect chiar mai puternic decat vitamina C.…

- Un nou tratament anticancer dezvoltat de compania biofarmaceutica americana Gilead Sciences poate tine in viata cel putin un an pacienti care au unele dintre cele mai grave forme de limfom, releva rezultatele unui test clinic, dar raman obstacole pana la utilizarea la scara larga, scrie FT. Studiul…