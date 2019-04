O proteină care menține pielea tânără, descoperită de cercetătorii japonezi O proteina care ajuta la menținerea aspectului tineresc al pielii a fost descoperita de o echipa de cercetatori de la Universitatea de Medicina și Stomatologie din Tokyo, Japonia, relateaza japantimes.co.jp. Proteina a primit numele de COL17A1 și funcționeaza prin incurajarea competiției intre celule, un proces cheie menit sa mențina sanatatea țesuturilor. Substanța elimina celulele mai […] Articolul O proteina care menține pielea tanara, descoperita de cercetatorii japonezi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

