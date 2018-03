Stiri pe aceeasi tema

- Jozsef Tichy-Racs candideaza la parlamentarele din Ungaria costumat intr-o gaina. Barbatul face parte din partidul “Cațelul cu doua cozi” și spune ca va susține caderea democrației, pentru ca toți deja s-au saturat de ea. Jozsef Tichy-Racs candideaza la alegerile generale din Ungaria și iși dorește…

- Medeea Marinescu vorbește in premiera despre familie, despre copii, care sunt oaza ei de fericire. Indragita actrița are doi baieți și face tot ce-i sta in puteri ca sa le acorde mai mult timp, fara a-și neglija insa și dragostea pentru teatru. Medeea Marinescu are o cariera fabuloasa in teatru și film…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta, alaturi de Mihai Mitoșeru, emisiunea “Se striga darul”.Mantea va ramane la Kanal D la emisiunea WOWbiz, pe care o prezinta alaturi de Victor Slav. Conform celor de la click.ro, postul de televiziune a inceput deja castingul pentru a gasi o coprezentatoare pentru emisiunea…

- Ce iși dorește Oana Lis de ziua ei. Soția fostului primal al Capialei vrea sa iși faca un blog, pentru a comunica mai ușor cu admiratorii ei. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socilizare, in dreptul caruia, Mihai Mitoșeru i-a lasat un comentariu. Oana Lis vrea ca de ziua ei sa aiba blog. “De ziua…

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Semn ca sanatatea nu vine la pachet cu faima, se pare ca Robbie Williams a avut parte de niște momente de criza. Recent, cantarețul a vorbit cu sinceritate despre problemele legate de sanatatea sa mintala, spunand ca sufera de „o boala” care aproape ca il „omoara”. Starul a recunoscut ca a fost foarte…

- O femeie in varsta de 93 de ani din Italia a caștigat inimile internauților, dupa ce a plecat in Africa sa ajute copiii orfani. Misiunile de caritate din Africa sunt diferite de o plimbare in parc și sunt facute, in special, de studenți aflați in pauza dintre anii de studiu sau pensionari care auta…

- Povestea tatalui ”bantuit” de ultimul mesaj dat de fosta lui iubita, inainte sa-i ucida fiica. Un tata cu inima zdrobita a dezvaluit ca este bantuit de mesajul infricoșator pe care fosta sa iubita i l-a trimis cu doar doua zile inainte sa ucida fetița pe care o aveau impreuna. Cody-Anne Jackson, in…

- Reprezentația spectacolului ”Straini in noapte” va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, de la ora 19:00 Reprezentația din 27 martie a piesei de teatru ”Straini in noapte”, cu Florin Piersic și Medeea Marinescu, va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, la ora 19:00, la Centrul Cultural…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Legendarul și indragitul actor Florin Piersic iși va petrece ziua de dupa Florii la Timișoara, jucand alaturi de celebra actrița Medeea Marinescu, in spectacolul ce deține recorduri de longevitate și de public: ”Straini in noapte”.

- Admiterea la liceu ar putea fi modificata. Ministrul Educației Naționale (MEN), Valentin Popa, are in vedere modificarea procedurilor, media claselor V-VIII ar putea fi inlocuita de media tezelor la materiile de baza. Ministrul Educației, Valentin Popa, a propus, in cadrul unei intalniri cu reprezentanții…

- Angelica, o tanara din Romania "tranzactionata" de mai multe ori de proxeneti care isi desfasoara activitatea in Amsterdam, face dezvaluiri socante despre adevarata fata a prostitutiei din capitala Olandei. Angelica a povestit ca si-a petrecut 5 ani in vitrinele din Districtul Rosu, a fost vanduta si…

- Celebrul actor clujean Florin Piersic a vorbit recent despre idila pe care a avut-o cu Angela Similea.Acesta a spus ca, la vremea aceea, artista era”cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum”.„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Florin Piersic revine la Deva cu ”Straini in noapte”- o piesa scrisa de Eric Assous și montata de Radu Beligan, in care joaca alaturi de Medeea Marinescu. Spectacolul va fi gazduit de Centrul Cultural ”Dragan Muntean”, marți, 27 martie 2018, de la ora 19:00. ”Straini in noapte” este o comedie…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- Cristiano Ronaldo, la Chelsea! ”Ar fi o mutare extraordinara” Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata…

- Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata astfel de probleme.

- Aseara, pe scena Casei de Cultura din Constanta, intr un spectacol, de exceptie, s a jucat piesa Straini in noapte, cu Florin Piersic, in rolul principal.Acesta, joaca rolul lui Pierre, un barbat in floarea varstei care, dupa o noapte petrecuta intr un bar, este condus acasa de Julietta, interpretata…

- Weekend-ul acesta, la Amsterdam, a avut loc și cea mai importanta competiție de Hearthstone a sezonului 2017, Hearthstone World Championship 2017. Concursul a fost caștigat de taiwanezul Chen “tom60229” Wei, care in ultimul meci a trecut de americanul Frank “Fr0zen”…

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Marți, 13 februarie, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești va avea loc spectacolul de teatru cu piesa“ Straini din noapte”,cu Florin Piersic si Medeea Marinescu, regia Radu Beligan. Cei doi ...

- Cu cat o platește Andreea Marin pe tanara care o ajuta in gospodarie. Pentru ca este foarte ocupata, vedeta nu mai poate petrece așa mult timp la bucatarie, drept urmare, apeleaza la serviciile unei femei. O tanara vine la Zana de cate ori este la nevoie și este platita pentru asta. Pentru ca este…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Pentru a avea parte de un viitor mai bun, copiii ar trebui sa invete de mici mai multe limbi straine. In anii trecuti, rezultatul la care au ajuns mai multe cercetari a aratat ca, pe langa engleza, spaniola ar trebui invatata inca de la varste fragede, dat fiind numarul mare de tari in care se vorbeste…

- BSB a dat startul programului de burse pentru anul academic 2018 - 2019, in care ofera burse de pana la 100% din taxa de școlarizare. Pot aplica pentru acest program toți elevii cu varste cuprinse intre 13-16 ani care iși doresc sa studieze la British School of Bucharest și, astfel, sa descopere…

- Fosta soție a lui Florin Piersic a avut o reacție inedita in momentul in care a aflat ca un cinematograf din Cluj a primit numele marelui actor care i-a fost partener de viața. Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania , a fost casatorit in urma cu ani cu frumoasa actrița Anna…

- Anna, o tanara de 21 de ani care lucreaza ca escorta de lux in Germania și iși promoveaza serviciile pe unul dintre cele mai exclusiviste site-uri de profil din lume, Cinderella, susține ca a caștigat 9.000 de lire pe noapte (peste 10.000 de euro) de la un actor caștigator de Oscar . Intr-un interviu…

- Juniori PE PODIUM… Copiii de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui continua seria rezultatelor bune la competitiile interne si internationale. Grupele 2006 si 2007 au pierdut finalele turneului international de la Chisinau, “Junior Futsal Cup Moldova”. Recent, grupele 2006 si 2007, au participat, la Chisinau,…

- Celebrul miliardar George Soros a suferit un atac de cord cand inspecta o noua cladire a Universitatii private de la Budapesta, duminica dimineata, potrivit informatiilor maghiare. Soros s-a plans de indigestie severa si ameteli in timpul intalnirii cu personalul, spunand ca Dumnezeu la strans de gat.

- Noul si unicul portavion britanic, Queen Elizabeth, are o problema de etanseitate si ia apa, a anuntat marti ministerul Apararii, incercand sa minimizeze aceasta problema stanjenitoare aparuta la doar doua saptamani dupa intrarea in serviciu a "mandriei" Royal Navy, scrie AFP.

- Soțul Sofiei Loredana este Adrian Pașcuța, consilier județean PNL in Timiș. Din comentariile la poza postata reiese ca soțul (Adrian Pașcuța) ar fi facut acest lucru, iar copiii au fost martori. Adrian Pașcuța spune ca este o inscenare. „Eu sincer aș prefera sa nu intru in foarte multe…

- Clujenii vor alerge în mod simbolic pe potecile padurii Faget pe distanțe de 3, 7, 15 sau 21 de kilometri. Alergarea are ca scop strângerea de fonduri pentru ca tinerii și copiii cu insuficiența renala cronica dependenți de dializa din cadrul Asociației pentru Solidaritate și Empatie…

- Letitia Stoian, primarul PNL al comunei aradene Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat joi, 14 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa la Consiliul Judetean, ca se va ajunge in situatia ca primariile sa nu poata cofinanta proiectele europene pe care…

- Copiii aflati in spitalul tulcean, internati in sectia de Pediatrie, au primit, miercuri, vizita reprezentantilor Consiliului Judetean Tulcea, care au adus pungute pline cu dulciuri cu ocazia sarbatorilor de iarna, informeaza CJ Tulcea. Este un gest facut anual de reprezentantii Consiliului Judetean…

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu vanzare, cu lucrari ...

- Un individ din Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru viol si talharie dupa ce ar fi agresat o prostituata din oras. Barbatul este recidivis, fiind eliberat cu peste 800 de zile inainte de a-si ispasi o pedeapsa de opt ani de inchisoare.