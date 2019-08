Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a reținut doi suspecți in cazul morții politicianului Walter Luebcke, impușcat de un simpatizant de extrema-dreapta, care și-a recunoscut vina, au anunțat joi procurorii federali, potrivit MEDIAFAX.Procuratura a transmis ca unul dintre cei doi barbați, identificat cu numele…

- Politia britanica a arestat, miercuri, un barbat de 64 de ani originar din Yorkshire, banuit de omucidere involuntara in afacerea mortii fotbalistului argentinian Emiliano Sala, decedat intr-un accident aviatic,...

- Poliția britanica a facut prima arestare in cazul morții fotbalistului argentinian Emiliano Sala. Autoritațile au refuzat sa ofere prea multe informații despre suspect, un barbat in varsta de 64 de ani. Ce acuzații i s-au adus?

- Apar noi detalii despre cazul bizar petrecut in New York, in urma cu doua luni. O tanara, in varsta de 19 ani, a fost rapita de doua femei care i-au furat bebelușul din pantec și au omorat-o.

- Nascut in Carolina de Nord in 1930, Frank Lucas s-a mutat la New York unde a inceput sa faca trafic de droguri. In 1976 a fost condamnat la cativa zeci de ani de inchisoare, dar a reusit sa iasa dupa 5 ani dupa ce a oferit noi dovezi politiei. Conform unui membru al familiei sale, Lucas a…