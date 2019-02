Folosirea contra-cost a blocurilor operatorii din spitale sau asigurari private care sa permita pacienților accesul la o perioada mai lunga de recuperare medicala sunt cateva dintre serviciile medicale la cerere pe care spitalele de stat le-ar putea furniza in parteneriat cu firmele de asigurari, a precizat marți Ministrul Sanatații, Sorin Pintea. "O propunere concreta privind legea asigurarilor de sanatate va fi lansata in maxim șase luni", a spus aceasta. Asigurarile de sanatate permit in prezent decontarea serviciilor medicale numai in spitalele private.