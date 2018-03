Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- Fostul international Ionut Lupescu, candidat la presedintia FRF, a declarat, luni, ca Razvan Burleanu vrea sa acopere lipsa rezultatelor si sa il denigreze in campania pentru sefia federatiei. ”Aceasta campanie pe care a facut-o el a vrut sa acopere lipsa rezultatelor si sa denigreze imaginea mea.…

- “La Buzau – ca la nimenea: Prefectul județului a plecat in Campania electorala alaturi de PSD! Raman surprins in fiecare zi de faptul ca PSD și-a inceput Campania electorala inca de acum folosindu-se, așa cum este obișnuit, de instituțiile statului. Prefectul județului Buzau – doamna Carmen Ichim a…

- Pompierii lugojeni au participat, luni, la o campanie de donare de sange la Spitalul Municipal Lugoj. Campania este organizata organizata de... The post Chiar si atunci cand nu intervin, pompierii salveaza vieti appeared first on Renasterea banateana .

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Duminica rusii iși aleg presedintele. Va fi un scrutin fara surprize, in care Vladimir Putin va fi mai degraba reconfirmat in functie. Campania electorala nu a fost insa lipsita si de momente tensionate, dar care nu l-au avut pe Vladimir Putin ca personaj principal.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) si-a schimbat denumirea. Structura care se ocupa, acum, de transportul public local... The post Aceeasi mizerie la fosta RATT, spre indignarea timisorenilor appeared first on Renasterea banateana .

- Membrii PL din Consiliul Municipal Chișinau susțin ca a fost modificat proiectul privind restructurarea Direcției generale educație, tineret și sport, care deja a fost aprobat de Consiliu la ședința anterioara și in semnt de protest a parasit sala.

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a promis sa suspende, cel putin deocamdata, testele nucleare si balistice. In plus, Kim Jong-un s-a declarat dispus sa discute cu Statele Unite despre oprirea programelor...

- „Ne-am respectat promisiunea din campania electorala de a mari substanțial salariile medicilor și de a opri plecarea acestora din România. Pentru medici, creșterile salariale merg pâna la 122% pe NET, practic cel putin dublu bani în mâna! Se ajunge anticipat la nivelul…

- Dorel Caprar: „Guvernul și-a respectat promisiunea din campania electorala, de a mari substanțial salariile angajaților din domeniul sanatații și din invațamant, doua domenii care sunt prioritare pentru Partidul Social Democrat. Incepand cu 1 martie 2018, angajații din cele doua domenii beneficiaza…

- Expoziția de fotografie ”Ieși la vot” a Asociației Promo-LEX a ajuns la Calarași. Ea a fost gazduita de Consiliul rational, in perioada 16-19 februarie. Astfel, au putut s-o vada atat factorii de decizie din raion, cat și cetațenii de rand. Potrivit lui Mihail Gorincioi, coordonator Promo-LEX Calarași,…

- Spre deosebire de anii trecuți, cand votarea bugetului municipiului Timișoara se lasa cu strigaturi și chiar renumararea voturilor, la ședința... The post Cosmarul timisorenilor s-a terminat! Țanțarii și șobolanii vor fi starpiți cu acte in regula appeared first on Renasterea banateana .

- Campania electorala se afla in plina desfasurare in Italia, cu mai putin de 10 zile inainte de alegerile legislative, insa putini sunt candidatii care se declara interesati de ceea ce anumiti experti considera ca ar reprezenta principalele surse de venit ale acestei tari, turismul si cultura, informeaza…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania electorala din Italia, au informat vineri surse judiciare, relateaza AFP. Trei politisti au fost raniti si doi…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- DNA Ploiesti solicita documente de la PSD Prahova DNA Ploiești. Foto: Simona Uța. Procurorii DNA Ploiesti au solicitat documentele din campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014, de la PSD Prahova. Procurorii DNA- Ploiesti au transmis o adresa la sediul PSD…

- Procurori ai structurii centrale a DNA și polițiști judiciariști au descins, joi, la sediul PSD Ploiești pentru a solicita documente privind donațiile primite de partid in campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014. Acțiunea are loc in timp ce fostul deputat PSD Vlad Cosma și…

- Dani Sirbu, un tanar profesor timișorean, care le preda copiilor inotul, continua și in aceasta luna campania de donare de sange ”Viața din sangele meu” The post Continua campania de donare de sange inițiata de un tanar timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan lanseaza un atac dur la adresa PSD, caruia ii reproșeaza ca in campania electorala din 2016 „i-a mințit” pe romani, promițand ca salariile vor crește in anul urmator.„PSD, in campania electorala din 2016: salariile vor crește. PSD, dupa 1 an de guvernare…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea pretului la utilitati, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat din Ungaria, transmite Bloomberg.

- Cateva zile mai devreme au aparut zvonuri precum ca autoritațile din Romania vor oferi copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2018, cate zece mii de euro, inclusiv și pentru copiii din Moldova, care dețin cetațenia romana, dar banii vor putea fi ridicați la majorat. Insa aceasta ar fi departe de realitate…

- Partidul provenit din fosta gherila FARC si-a suspendat vineri campania pentru alegerile legislative si prezidentiale din Columbia, acuzand 'agresiuni' si 'sabotaje' impotriva candidatilor sai si cerand 'garantii' de securitate din partea guvernului, transmite AFP. 'A fost decisa suspendarea temporara…

- Inceputul de an se dovedește a fi unul extrem de complicat pentru buzunarele romanilor, care se regasesc in fața unei adevarate avalanșe de scumpiri, de majorari de taxe și de contribuții, toate acestea fiind coroborate cu scaderi salariale considerabile. Dupa negarea vehementa a oricaror avertismente…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri.

- Partidul Democrat din Moldova dela a inceput campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2018. Cel puțin aceasta arata ultimile imagini aparute pe rețelele de socializare, unde un grup de activiști din partea democraților impart gazete și pliante cetațenilor.

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Silvio Berlusconi si-a intrerupt fortat campania electorala, iar acum, cu o luna inainte alegerilor, membrii partidului sau sunt destul de ingrijorati. Din cauza unei oboseli prelungite si a faptului ca in ultimile zile Il Cavaliere a avut mai multe puseuri de tesiune, colaboratorii fostului presedinte…

- Horoscop Nicio planeta retrograda, iar Luna ”navigheaza” cu prudența in segmentul zodiei Leului, așteptand ca sa fie umbrita de Pamant. La eclipsa, Luna nu va fi superluna și cu atat mai puțin albastra, sau roșie. Poate, puțin mai inchisa la culoare, dar nu roșie, in zonele unde eclipsa este doar prin…

- Compania Twitter a dezvaluit amploarea propagandei rusesti in Statele Unite. Potrivit retelei de socializare, peste 50 de mii de conturi automate create in Rusia au transmis milioane de mesaje legate de subiectul alegerilor prezidentiale din SUA in perioada campaniei electorale din 2016.

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- „Au trecut aproape opt ani de zile de cand municipiul Arad a semnat un protocol cu Ministerul Apararii Naționale, pentru preluarea Cetații Aradului. Sunt aproape opt ani de cand administrația PDL/PNL condusa de Gheorghe Falca și-a asumat reabilitarea unitații militare din Gai, unde ar urma sa fie relocata…

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Presa din Serbia a relatat pe larg cazul celor cinci timisoreni carora le-au fost furate masinile in statiunile Kopaonik si Raska , evenimente petrecute in noaptea de 30 spre 31 decembrie si in cea de Revelion. Una dintre publicatiile care a acordat atentie incidentului este Novosti, care a preluat…

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- 'Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat, un an cu multe razbunari, dar, in acelasi timp, cu foarte mult zgomot si cu foarte multe fumigene, dar, in acelasi timp, s-a reusit, impotriva tuturor acestor actiuni, ca aceasta coalitie de guvernare, prin Guvernul sau, sa puna in practica…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Cadrele medicale din serviciile de urgența ale spitalelor timișene vor fi ”la posturi” pe intreaga perioada a Sarbatorilor de iarna. ”La noi se lucreaza continuu, tot timpul anului, in ture de 12 ore. In zilele de sarbatoare, cand majoritatea structurilor din sanatate iși reduc motoarele, la unitațile…

- Campania electorala s-a incheiat marti in Catalonia, cu doua zile inaintea scrutinului regional in care alegatorii urmeaza sa decida daca vor mentinerea la putere a separatistilor, dupa declaratia unilaterala de independenta la care Madridul a raspuns prin demiterea executivului, dizolvarea parlamentului…