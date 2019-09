Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca intentioneaza sa il numeasca in funcția de director interimar al Comunitatii serviciilor de informatii americane pe Joseph Maguire, actualmente șeful Centrului national pentru Lupta contra terorismului, potrivit Mediafax.

- Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, dupa audierea reprezentantilor STS in Comisia pentru aparare, ca sunt "ravasitoare" convorbirile dintre Alexandra si operatorii 112, adaugand ca vor iesi in cadrul anchetei "niste disensiuni", pentru ca exista "un fel de conflict" al declaratiilor intre…

- „Sunt incantat sa anunt ca foarte respectatul congresman John Ratcliffe, din Texas, va fi nominalizat de mine pentru a fi director al Comunitatii agentiilor de informatii. Fost procuror, John va conduce si va inspira maretie pentru tara pe care o iubeste. Dan Coats, actualul director, se va retrage…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat duminica seara ca intentioneaza sa îl nominalizeze pe John Ratcliffe pentru postul de director al Comunitatii serviciilor de informatii americane, înlocuindu-l astfel de Dan Coats, care a decis sa demisioneze, informeaza site-ul Axios.com si postul…

- Granicerii nord-coreeni au efectuat arestarea in 17 iulie, pentru incalcarea reglementarilor privind accesul si sederea pe teritoriul Coreei de Nord. Motivul arestarii a fost explicat, potrivit ambasadei, de ministerul de externe de la Phenian.Pagina de Facebook a ambasadei adauga ca este…

- Intr-un discurs in Congres, Jerome Powell, care este presat atat de Casa Alba cat si de pietele financiare pentru a reduce costul creditului, a scos in evidenta contrastul care exista intre scenariul de baza elaborat de Fed, scenariu care prevede o continuare a cresterii economice in SUA, si riscurile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a laudat luni exporturile de arme ruse in strainatate, Rusia fiind al doilea exportator pe plan mondial, dar totusi cu mult in urma SUA, in acest sens el cerand autoritatilor de resort sa faca tot posibilul ca Rusia sa ramana lider pe piata globala a armelor, potrivit…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca un volum excelent, surprinzator și terifiant despre povestea scandalului politic fara precedent care a ravașit America in ultimii doi ani: amestecul Rusiei in procesul electoral american. Volumul prezinta povestea șocanta a relației dintre Donald Trump și Vladimir Putin,…