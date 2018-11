Stiri pe aceeasi tema

- Studiile arata ca alaptatul prelungit și sarcina la o varsta inaintata scad riscul de cancer la san. S-a dovedit faptul ca femeile care așteapta cel puțin pana la varsta de 28 de ani pentru a avea primul copil, reduc șansele de a face cancer la mamar cu 60%. Cercetatorii au constatat ca alaptarea are,…

- Nemanja Matici (30 de ani) a oferit 70.000 de euro pentru a-l ajuta pe Dusan Todorovici, un copil in varsta de 4 ani, bolnav de neuroblastom. Dusan Todorovici este baiețelul sarb in varsta de 4 ani bolnav de neuroblastom care, internat la un spital din Barcelona, l-a refuzat pe doctorul ce-i propunea…

- O profesoara din Marea Britanie a fost angajata sa-i ajute pe puscariasi. Samantha Drinkwater s-a indragostit in timpul serviciului, si a inceput o relatie amoroasa cu unul dintre puscariasi, inchis pentru uciderea a doua tinere.

- Megan Karl, in varsta de 33 de ani, a fost arestata dupa ce fiica ei a aratat poliției o punga care conținea marijuana. Karl calatorea in mașina cu un barbat, pe nume Scott Hill, in varsta de 26 de ani, cand au fost opriți in trafic, de polițiști, in orașul New Scotland, New York, zilele trecute. Aceștia…

- Martha Bishara a fost arestata pentru ca a folosit un cutit ca sa taie frunze de papadie. Femeia de 87 de ani obisnuia sa mearga pe campul din jurul casei pentru a taia frunze de papadie, pe care le folosea pentru a...