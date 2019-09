Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz șocant într-o școala din România. O învațatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi, pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii duși la spital.

- Dumitru Tudosoiu, inspector scolar general, a spus astazi ca este foarte dificil sa fie convinse autoritatile locale si parintii ca e nevoie ca elevii sa fie mutati in alte zone, daca numarul lor nu mai este suficient de mare incat sa justifice existenta unei unitati scolare. „Ne-a fost foarte greu…

- O femeie de 45 de ani, din comuna Metes, condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare pentru talharie calificata a scapat, cel putin deocamdata, de penitenciar. Curtea de Apel Alba Iulia a admis o cerere de repunere in termenul de apel si a dispus eliberarea acesteia.

- Scoala cu cei mai putini elevi din judetul Gorj se afla in satul Horezu, care apartine de comuna Turcinesti. Aici invata sapte elevi, cate unul in clasa pregatitoare si clasa I, patru elevi la clasa a II-a si o eleva in clasa a III-a.

- Salvamontistii din intreaga tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 26 de solicitari din partea unor turisti care au avut nevoie de ajutor pe munte, potrivit NEWS.ro.Salvamont Romania a anuntat, duminica dimineata, ca, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit…

- Aleșii județeni au votat, pentru al treilea an la rand, incheierea acordului de cooperare intre Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean și unitațile administrativ-teritoriale comune și orașe, pentru realizarea proiectului ”Primul ghiozdan” in anul școlar 2019 – 2020. Suma de 165…

- O tanara din Bucuresti a primit cea mai ciudata si revoltatoare solutie de clasare a unui dosar de violenta in familie. A fost legitima aparare pentru soț, asta considera Poliția dupa ce o femeie de 43 de kilograme s-a plans de violențele soțului sau de 100 de kilograme! Victima, batuta și disperata,…

- Malina Elena Constantinescu, din clasa a X-a, de la Colegiul National din Iasi, a luat medalia de aur la Olimpiada Balcanica de Fizica care a avut loc la Salonic intre 14 - 18 iulie. La olimpiada au participat elevi pasionati de fizica din 12 tari, iar Romania a fost reprezentata de patru elevi care…