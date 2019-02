Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERS) și International Finance Corp, o unitate din cadrul Bancii Mondiale, s-au plans Guvernului din cauza "taxei pe lacomie", scrie Reuters. Plangerea a venit ca urmare a faptului ca adoptarea taxei pe activele bancare a dus in decembrie la scaderea masiva…

- Doua mari banci internationale de dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation, divizie a Bancii Mondiale, s-au plans in mod oficial Guvernului Romaniei in legatura cu planurile privind o noua taxa in sectorul bancar, transmite Reuters.La…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2019 2. PROIECT DE LEGE privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 - STRATEGIA fiscal-bugetara…

- Jim Yong Kim si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Bancii Mondiale, au anuntat luni seara surse citate de publicatiile The Guardian si Financial Times, preluate de Mediafax. Conform surselor citate, Jim Yong Kim a luat decizia de a demisiona pentru a se angaja in sectorul privat. „Este…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat ca va opri finantarea proiectelor pe baza de carbune si a majoritatii proiectelor pe baza de petrol, ca parte a eforturilor globale de protectie a mediului. Deja institutia financiara a acordat prioritate energiei regenerabile,…