- O femeie de 51 de ani a murit din cauza gripei, in Galați, la doar cateva zile dupa ce un alt caz a dus la moartea pacientului, in același județ. Pacienta a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati din cauza virusului gripal de tip AH1, arata reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. Femeia…

- Pompierii au salvat, luni, 20 de pasageri dintr-un tren oprit in apropierea garii Strambuta, judetul Hunedoara, calatorii fiind preluati cu un microbuz si dusi la Petrosani. Peste 300 de localitati sunt in continuare fara curent electric, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca a fost informata de catre Directia de Sanatate Publica in legatura cu situatia de la spitalul din Rosiorii de Vede unde ar fi fost descoperita o bacterie foarte periculoasa, si ca au fost prelevate probe, rezultatele urmand sa fie aflate luni."Am…

- Medicii ieseni au precizat ca, in doar cateva ore, mai multe persoane au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor, din cadrul Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iasi, din cauza afectiunilor de sezon. Un iesean a ajuns in coma la spital, dupa ce a inghetat de frig in casa. Prof. univ. dr. Diana Cimpoesu,…

- Unsprezece persoane din Sectia de neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie ‘Prof. Dr. Panait Sirbu’ sunt purtatoare de stafilococ auriu MRSA, la aceasta maternitate fiind in derulare un control al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB), se arata intr-un comunicat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru News.ro ca au fost prelevate probe si de la angajatii Maternitatii Giulesti (Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu). "In seara asta inspectorii care au fost acolo in control si care au prelevat probe de pe suprafete…

- Ancheta la secția de pediatrie a Spitalului judetean de urgența din Craiova. Direcția de Sanatate Publica s-a autosesizat in urma unor imagini revoltatoare, aparute in mediul online. Un parinte a filmat gandaci care mișuna pe paturile ocupate de mame și copii.