- Mama unui elev din Cluj a reclamat profesoara de engleza pentru ca a predat la clasa cuvantul "foot". Copilul femeii e in clasa a treia si cand s-a dus acasa si aceasta l-a auzit cum pronunta cuvantul "foot", care in engleza inseamna picior, a facut o criza.

