Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de biologie din București a fost cat pe ce sa fie vanduta pe OLX, la un preț negociabil. Elevii au fotografiat-o in timpul orei, iar dupa aceea au incarcat poza cu aceasta pe site-ul de vanzari. ”Profesoara de biologie de vanzare2”, a fost titlul articolului postat astazi, in jurul ore…

- Copii i-au facut poze la ore, de sub banca, apoi le-au anuntul pe site-ul de vanzari, scrie b1.ro. Citeste si Caz incredibil la o scoala din Gorj. O profesoara se crede Ecaterina Teodoroiu reincarnata VIDEO Anunțul postat vineri, la ora 9:50, de un utilizator din Sectorul 2 are titlul:…

- Casa din Detroit, in care obișnuia sa stea Aretha Franklin, care s-a stins din viața pe 16 august, a fost scoasa la vanzare pentru 800.000 de dolari. Casa se intinde pe o suprafața de 385 de metri...

- Proprietarii Casei Brancoveanu, situata pe strada Cosntantin Brancoveanu nr. 51, au decis scoaterea imobilului la vanzare. Casa figureaza pe Lista monumentelor istorice din Romania, la pozitia 188. Consiliul Judetean Brasov este chemat astazi in sedinta ordinara de plen sa nu-si exercite dreptul de…

- Situata in cartierul Cotroceni, in imediata apropiere a Arenelor BNR, o vila neobrancoveneasca cu accente bizantine este pusa in vanzare de Artmark Historical Estate. Proprietatea, a carei valoare este estimata intre 2.000.000 si 2.500.000 de milioane de euro, este scoasa la licitație. Prețul de pornire…

- TAROM continua campania ‘Dor de lume’ si pune in vanzare, in perioada 17 – 21 august 2018, bilete cu preturi incepand de la 119 euro dus-intors pentru noi destinatii catre Israel si Amsterdam, informeaza vineri compania. Astfel, bilete de avion la pretul de 119 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile…

- Incepand cu data de 1 septembrie, Clubul Sportiv Unirea Dej va scoate la vanzare abonamente pentru noul sezon competițional. Prețul unui abonament va costa 100 ron și va consta in rezervarea unui loc, la alegere, in Sala Sporturilor din Dej, la competițiile organizate de CS Unirea Dej. „Va informam…

- Steaua Romana din Campina, cea mai veche rafinarie din Romania, a fost scoasa la vanzare pe cel mai mare site de mica publicitate din Romania. Conducerea societatii neaga ca rafinaria este de vanzare.