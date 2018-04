Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca ceea ce citești pe Twitter și Facebook de 1 aprilie nu trebuie luat in serios. De la sarcini false la oameni care anunța ca-și schimba drastic cariera, ziua pacalelilor a devenit foarte de ușor de anticipat. James Arthur a incercat și el sa-și pacaleasca fanii postand pe Twitter…

- Reprezentanții Serviciului Roman de Informații (SRI) au postat pe contul de socializare al instituției un mesaj amuzant, care a devenit viral. Mesajul este o gluma de 1 aprilie, ziua pacalelilor. Acesta a aparut pe pagina de Facebook al Serviciului Roman de Informații, insoțit de textul #1aprilie.…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat, in primul trimestru, cea mai proasta performanta dintre toate monedele digitale, din punct de vedere al capitalizarii de piata, potrivit CNBC. Intregul sector a fost lovit dur anul acesta din cauza dezbaterilor aprinse cu privire la reglementarea acestui…

- Presedintele Klaus Iohannis și Guvernul Dancila au condamnat, vineri, atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei și și-au exprimat intreaga “compasiune si solidaritate” cu poporul francez. ”Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti.…

- Anunt de presa – DEZVOLTAREA SOCIETATII MIRUNA MARIA SRL. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJ SPECIALIZAT in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click…

- Actrita Oana Pellea (56 de ani) a scris pe contul personal de Facebook un text dur la adresa persoanelor care au numai cuvinte de lauda la adresa regretatului Andrei Gheorghe, dar care, in timpul vietii, nu i-au oferit un loc de munca care sa fie „la inaltimea inteligentei si culturii lui“.

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Departamentul american de Justitie a anuntat ca procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a decis sa-l concedieze pe Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, cel din urma afirmand ca este vizat de Administratia Trump pentru ca este un martor cheie in ancheta privind ingerintele Rusiei.…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Peste 30.000 de prescolari si elevi din judet au beneficiat de lapte, corn si mere proaspete in luna februarie in Social / In luna februarie a anului 2018 , in unitatile scolare din judet, au fost distribuite produse lactate și de panificație precum și mere proaspete pentru 30.080 de preșcolari…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Amploarea cunoscuta in ultima vreme de fenomenul fake news in mediul online subliniaza stringenta dezvoltarii unor noi mecanisme de combatere a minciunii si a dezinformarii, se arata intr-un nou studiu. In lucrarea intitulata "Stiinta stirilor false", publicata recent in revista Science, cativa…

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- Anunt de presa – Achizitia de utilaje de constructii performante la Andreea Construct Company SRL in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click…

- Candidatii care n-au dat proba practica pentru permis din cauza vremii, reprogramati in Eveniment / Examinarea la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere a fost suspendata in zilele de 27 si 28 februarie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, candidatii fiind, astfel, reprogramati…

- Emailul ramane unul dintre mediile preferate de hackeri, iar 80% din malware-ul trimis pe mail este atasat la mesaje sub forma de fisiere Office, PDF sau arhive. De asemenea, hackerii folosesc tot mai mult informatiile partajate de utilizatori pe retelele sociale, precum Facebook si Twitter, pentru…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- In situatie de criza, sunt medici in Teleorman care isi permit sa nu-si faca meseria in Eveniment / Spitalul de la Turnu Magurele este pe cale sa bifeze o “reusita” de nedorit pentru sistemul medical din Teleorman: in situatie de criza, cu zeci de oameni izolati si drumuri inchise pe…

- Situatia traficului in Teleorman, la ora 8.00 in Eveniment / Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca marti, 27 februarie, la ora 08:00, circulatia este oprita pe 3 drumuri nationale din judetul Teleorman: DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; DN 51 Alexandria-Izvoarele;…

- Viscol puternic, vizibilitate redusa pe DN 51 in Eveniment / Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 17.00, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele și Zimnicea, km 21+700 – km 39+000, din cauza ninsorii și a viscolului…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Fiecare și-a schimbat locul de munca pana acum, așa ca toata lumea știe ca toata negocierea se invarte asupra a doua subiecte ”fierbinții”: banii și programul. Dar cum gospodarul iși face vara sanie și iarna car, participarea la un interviu in care știi dinainte cam ce salarii sunt in firma respectiva…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Daca la inceputul lunii martie va avea loc The Bucharest Major, la sfarșitul aceleiași luni va avea loc o alta competiție marca PGL, dedicata exclusiv PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUGB). Denumita PGL PUGB Spring Invitational, competiția va alinia la start 16 echipe, se va desfașura…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Astfel, dintre cele sapte pachete, Sky a obtinut patru, in timp ce BT Sport s-a ales cu un pachet. Sursa amintita mai noteaza ca ultimele doua pachete inca nu s-au vandut. "Aceasta afacere, cu doua pachete ramase disponibile, este dovada calitatii extraordinare a fotbalului oferit de echipele britanice",…

- Cei mai multi dintre pensionarii teleormaneni au peste 75 de ani in Social / Potrivit datelor Casei Judeþene de Pensii Teleorman, in luna februarie a anului 2018, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 99.831.368 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul…

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca isi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca isi sterge contul curent, incurajand publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare, scrie adevarul.ro.

- Probabil va ganditi ca este vreo nascocire, vreo gluma. Insa lucrurile sunt cat se poate de serioase. Ministerul Apararii a publicat pe pagina de Facebook primul clip in care un tanar, pe nume Radu, devenit primul vlogger din Armata Romaniei, isi face debutul.

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. Pentru ca nicio companie…

- August si septembrie, lunile cu cele mai multe incendii in Eveniment / In anul 2017, comparativ cu 2016, numarul incendiilor a crescut cu aproximativ 3% (de la 407 in anul 2016, la 421 in anul 2017), iar cel al incendiilor de vegetatie a crescut cu aproximativ 1,5% (de la 827 in anul 2016 si la 839…

- Peste 500 de controale de prevenire in anul 2017 in Eveniment / Inspecția de Prevenire a planificat și executat, pe parcursul anului trecut, 537 de controale de prevenire, din care 51 la obiective de investiții, 193 la operatori economici, 4 la obiective SEVESO, 255 la instituții si 34 la localitați…

- Cu haștagul #primarulnostruhingherulnostru, primarița Jenica Dumitru de la Ștefanești se lauda pe pagina sa de facebook ca face munca de hingher. Intenționand sa-și faca reclama, dna primar nici nu iși da seama ca de fapt aceasta postare ii aduce numai deservicii, cazand chiar in ridicol. Iata postarea…

- Mașina rasturnata pe E70, in apropiere de Alexandria in Eveniment / O mașina s-a rasturnat pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești, in seara zilei de joi, 25 ianuarie, iar in urma evenimentului rutier o persoana, conducatorul auto, a fost ranita ușor și transportata la Spitalul Județean…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in China,…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca "intelepciunea" lui Iohannis in evidentul noncombat de la numirea doamnei Viorica Vasilica Dancila. Argumentul suprem este invocarea art. 103 din Constitutie, fals interpretat de artistii dezinformarii…

- Concurenta mare pe cele sapte posturi scoase la concurs de ISU Teleorman in Eveniment / Privite ca locuri de munca sigure si cu un salariu peste ceea ce ofera mediul privat din judet, posturile scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D. Ghica” Teleorman au atras…

- Premierul japonez si-a aratat supararea pe contul de Twitter, pentru ca în România nu a putut discuta cu prim-ministrul. Shinzo Abe a evitat orice fel de referiri la tara noastra, în timp ce a postat mesaje numeroase despre vizitele în Bulgaria sau în Tarile…

- 131 kg de peste, confiscate de jandarmi la Videle in Eveniment / Luni, 15 ianuarie a.c., ca urmare a unei actiuni de combatere a braconajului piscicol, desfasurate in zona orasului Videle, jandarmii au surprins doi barbati care ofereau spre vanzare, in mod ilegal, cantitatea de 131 kilograme peste…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Și-a luat viața! Un pompier din Alexandria a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar…

- Accident la intersectia strazilor 1 Decembrie si Cuza Voda din Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in aceasta seara, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor 1 Decembrie cu Cuza Voda. Echipajele de salvare sosite la…