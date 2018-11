O primărie din TELEORMAN îi va muta romii săraci ai orașului în containere, lângă cimitir Povestea “Cartierului B” din Alexandria a ajuns chiar și in vizorul presei internaționale, dupa ce jurnaliștii postului de televiziune naționala ARD din Germania au vizitat acest veritabil “obiectiv turistic” al județului Teleorman. Vorbim despre doua blocuri sociale, transformate in focare de infecție: mirosuri perstilențiale, mizerie, lipsa minimei igiene. Camerele mici și aproape nemobilate conserva saracia individuala a locatarilor, care s-au obișnuit cu raul și nu se fac mai nimic pentru a-și curați propriile locuințe. Locatarii, totuși, sunt intotdeauna dispuși sa vorbeasca despre situația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

