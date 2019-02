O primărie din România face cadou „Trusoul pentru nou-născuți“ Toți bebelușii nascuți din 1 ianuarie 2019 vor beneficia de programul „Trusou pentru nou-nascuți". Decizia a fost luata la nivelul Municipiului Brașov. A ramas insa valabila mențiunea potrivit careia punerea efectiva in aplicare a programului se va face dupa aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a Municipiului Brașov. Care sunt condițiile de acordare Care sunt condițiile de acordare Tot astazi, consiliul local a decis ca suma de 1.500 de lei, care reprezinta cuantumul pachetului pe care il vor primi parinții cu domiciliul in Brașov pentru fiecare nou-nascut, sa reprezinte un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzatorii de martisoare au avut parte de vreme mult mai insorita in Bucuresti decat anul trecut si de clienti mai numerosi, scrie Agerpres. "Mai depasim si noi limitele astea stricte ale artei populare un picut. (...) Vanzarea este foarte buna, avem si vreme asemenea. M-am rugat toata noaptea…

- Deputatul ALDE Calota Florica Ica: “Liceele agricole trebuie sa devina o prioritate nationala!” in Social / on 27/02/2019 at 14:08 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, in ședința de miercuri, 13 februarie,…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in perioada urmatoare, iar potrivit acestora Romania va fi lovita de un val de aer tropical. Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste, dar iarna nu se da plecata cu una cu doua. Primavara se arata doar cateva zile. Romania va fi „lovita” de un val de aer tropical,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, ca este nemultumit de rezultatul discutiilor ”foarte ferme si acide” pe tema bugetului de stat pentru 2019 avute cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si cu Darius Valcov, consilier al premierului. ‘Din pacate, s-a incercat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat nemulțumi de rezultatul discuțiilor avute cu ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, pe tema bugetului de stat pentru anul 2019. Ion Lungu a participat, marți, la sediul Asociației Municipiilor din Romania și la Institutul Național de Statistica, la doua intalniri…

- Romanii sunt victimele unui nou tip de escrocherie. Clientii eMAG sunt vizati in aceasta perioada de doua campanii de tip #scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, pe pagina de Facebook a institutiei.

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipilor din Romania (AMR), au cerut, luni, o intalnire de urgenta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre Legea bugetului. Primarii au convocat pentru marti Comitetului Director si cer premierului…

- Primul oraș din Romania care vrea sa combata divorțul este Vulcan. Primaria va aplica de anul viitor taxa de divorț majorata cu aproximativ 50%. In acest mod, un cuplu care dorește sa divorțeze pe cale administrativa urmeaza sa plateasca din 2019 suma de 700 de lei. Primarul orașului a spus ca iși dorește…