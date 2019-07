Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Marea Britanie a decis ca miliardarul Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in Romania, sa fie predat autoritatilor din Romania, anunta Antena 3. Decizia este insa una in prima instanta, putand fi atacata de Popoviciu. Citeste si Gabriel Popoviciu, despre decizia de confiscare…

- O instanta din Marea Britanie a decis ca miliardarul Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in Romania, sa fie predat autoritatilor din Romania, anunta Antena 3. Decizia este insa una in prima instanta, putand fi atacata de Popoviciu.Condamnat la 7 ani inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa,…

- Victor Mocanu, fost senator PSD si presedinte al Consiliului Judetean Buzau, a fost condamnat definitiv vineri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, in legatura cu fraudarea unor contracte de achizitie aparatura medicala pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a achitat definitiv un ex-primar din Romania care a fost acuzat ca a improprietarit cu acte false o obste de mosneni cu o vasta padure apartinand statului, in valoare de 5 milioane de euro. Printr-un recurs in casatie i s-a suspendat executia sentintei de doi ani…

- Instanța menține astfel o decizie a CNCD, din 2013, potrivit careia sustinerea probelor practice numai in limba romana la UMF Targu Mures (devenita UMFST) nu constituie discriminare. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins ca nefondat recursul Asociatiei Maghiare pentru Pregatirea Medicala…

- Motto:Cand presedintele Iohannis zbiara pe toate posturile ca esti infractor, nu mai astepta nimic de la Justitia care ii e aservita si fa-ti bagajele pentru puscarie! Fara precedent in istoria Romaniei, președintele uneia din camerele parlamentului sa fie condamnat si arestat. Tot fara precedent in…

- Achitat definitiv pentru marturie mincinoasa, Calin Popescu Tariceanu a reluat tema abuzurilor din justitie si a deplans situatia lui Dan Radu Rusanu, a carui cariera politica ar fi fost distrusa. "Bucuria mea este partiala, pintr-adevar dupa avatarurile prin care am trecut incepand din 2015, purtat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibila, contestatia depusa de fostul europarlamentar Adrian Severin, in care acesta solicita anularea condamnarii de patru ani inchisoare primita in 2016, pentru luare de mita si trafic de influenta. "Respinge, ca inadmisibila, cererea de repunere…