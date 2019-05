O preoteasă s-a aruncat din ambulanță și a murit O femeie in varsta de 41 de ani, profesoara de religie și soția unui preot, de la Biserica ”Sfantul Gheorghe” din Bacau, a sarit din ambulanța ce o transporta la spital, susține Romania TV. Femeia s-a simțit rau și a chemat ajutoare prin 112. Aceasta a primit ingrijiri medicale, iar angajații de pe ambulanța au urcat-o pe pacienta in partea din spate a autospecialei. Dupa numai cateva minute femeia a deschis ușile mașinii și s-a aruncat. Deși a primit din nou ingrijiri medicale, aceasta a decedat. Conform sursei citate, o ancheta a fost deschisa in acest caz și urmeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner se lupta de cateva luni cu diagnosticul cumplit de cancer, dand dovada de o atitudine optimista și de o credința puternica. Indragita actrița iși ține la curent fanii cu fiecare pas pe care-l face. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania , dupa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Vaslui au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in Gara din Vaslui. Potrivit ISU Vaslui un tanar in varsta de 23 de ani s a sinucis in padurea Delea, iar mama sa s a aruncat in gol de pe pasarela CFR pietonala…

- In accident, au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism. Accidentul s-a produs la ora 02:00 și la spital au ajuns 16 persoane. In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule, microbuzul s-a rasturnat pe o parte. La fata locului au venit mai multe echipaje…

- Un microbuz care transporta persoane a fost implicat, joi noaptea, intr-un accident produs in orașul Bacau. In urma coliziunii cu o mașina, microbuzul s-a rasturnat pe o parte iar mai multe persoane aflate in cele doua autovehicule au avut nevoie de ingrijiri medicale. 16 persoane, 5 din autoturism…

- Tanara arsa intr-o baraca la Sfantul Gheorghe a fost trasferata in Belgia. Femeia are arsuri foarte grave pe jumatate din suprafata corpului. Ajunsa la Tulcea cu o salupa, fata a fost urcata intr-un elicopter si trimisa spre Timisoara. Numai ca la jumatatea drumului, pe cand survola deja Sibiul, elicopterul…

- ​Cosmina Pana (CSM Bacau) a adus prima medalie României la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sâmbata, la stilul aruncat din cadrul categoriei 45 kg, informeaza Agerpres.Cosmina Pana a luat bronzul cu performanta de 84 kg, în timp ce la smuls s-a clasat pe…

- O tanara de 20 de ani s-a sinucis in zorii zilei, la fel ca Madalina Manole. A murit in ambulanta care o ducea la spital. Vezi ce bilet de adio a lasat Ramona Elena Palade, o tanara de 20 de ani din localitatea Glodenii Gandului, judetul Iasi, a murit in cursul zilei de marti, 26 martie, dupa ce a ingerat…

- Serviciile de intervenție au fost solicitate sa de deplaseze in localitatea Sacalaz unde, in urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier grav. La fața locului au sosit deplasa echipaje ale Serviciului de Ambulanța, ale SMURD și ale Poliției Timiș. In accident au fost implicate doua autoturisme…