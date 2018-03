Stiri pe aceeasi tema

- Curiosii vor putea vedea aceasta pralina intre 17 si 18 martie in orasul Obidos, din apropiere de Leiria, cu prilejul Festivalului International al Ciocolatei. Bomboana are forma de diamant pentru a scoate si mai mult in evidenta caracteristicile acestui produs de lux, avand 3 centimetri inaltime…

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Scena Palatului National a fost zguduita aseara la propriu de piciorele iuti ale dansatorilor din ansamblul Joc. A fost ultimul spectacol din cadrul Festivalului International "Marțișor - 2018".Multi dintre spectatori nu au putut sta pe scaune.

- Romania va participa cu un lot de 14 sportivi la Cupa Europei de aruncari lungi, care va avea loc pe 10 si 11 martie, la Leiria (Portugalia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. La masculin vom fi reprezentati de sapte atleti, Andrei Marius Gag (greutate), Alin Alexandru Firfirica (disc),…

- Pentru ca tot e 8 martie, poate vreti sa oferiti in dar o floare de ciocolata? Sau, de ce nu, un buchet? Studentii de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor din Cluj-Napoca au solutia: o imprimanta 3D capabila sa imprime orice obiect din... ciocolata.

- In ziarul America, editat in Cleveland in Statele Unite, a fost publicat in 28 August 1917 un articol, intitulat „Dupa un An. 28 August 1916-28 August 1917“, in cinstea aniversarii unui an de la intrarea Romaniei in razboi.

- La 27 martie va fi semnat un acord de parteneriat dintre Suceava și Soroca, “care le leaga pe cele doua cetați, Cetatea de Scaun și Cetatea Soroca”, a declarat președintele Consiliul județean Suceava, România, Gheorghe Fluture, ieri, în cadrul evenimentului de deschidere…

- FCSB s-a deplasat ieri la Sibiu cu un charter pentru meciul din "sferturile" Cupei Romaniei cu Hermannstadt, insa partida a fost amanata pana astazi, la ora 14:00, cand roș-albaștrii s-au facut de ras și au pierdut cu 0-3. Gigi Becali a scos din buzunar 35.000 de euro pentru aceasta deplasare, iar pentru…

- Aseara a avut loc o petrecere cu staif, OK! Golden Night, iar Adelina Pestritu nu a putut lipsi de la eveniment. La inceputul lunii isi anunta fanii ca este gravida cu primul sau copil, iar de atunci vedeta este din ce in ce mai radioasa.

- Concertul de Florii al Corului Pastorala va fi „In memoriam - Marin Constantin”, pentru a onora amintirea fondatorului Corului Madrigal. Dirijorul fondator al Corului Pastorala Focșani, Dumitru Sandulachi, arata ca, anul acesta, corul Madrigal aniverseaza 55 de ani de la inființare și se implinesc 7…

- Laurette face ce face și reușește sa ne surprinda de fiecare data. Asa s-a intamplat si la scurta vreme dupa ce a pozat provocator. Dupa ce a facut ravagii pe internet cu o fotografie in acre si-a etalat formele, diva si-a adus aminte ca are de crescut un copil. Asa ca, fara sa stea pe ganduri, „modelul…

- Filmul "Touch Me Notldquo; "Nu ma atinge maldquo;, in regia Adinei Pintilie, a fost distins, in aceasta seara, cu Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului International de Film de la Berlin, editia a 68 a. Lungmetrajul, filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, are o distributie…

- Pentru unii este secretul fericirii, pentru alții tratamentul impotriva depresiei. Poate influența memoria vizuala, puterea de concentrare și chiar emoțiile. Ciocolata este cea mai scurta cale pentru starea de bine.

- Un TIR plin cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Sectia de Drumuri Nationale intervine la aceasta ora cu utilaje in mai multe zone unde carosabilul este acoperit cu zapada. Se inregistreaza zapada de 2 -3 centimetri la Ranca si Godeanu. Utilaje de deszapezire intervin si pe Bujorascu si in ...

- Biletele la editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor fi cu cinci lei mai scumpe fata de editia de anul trecut, a anuntat luni, într-o conferinta de presa, presedintele festivalului, actorul Constantin Chiriac.

- „Recomand pacientilor sa consume intotdeauna la cina mancaruri usoare, de preferat proteice, cel tarziu la ora 20, pentru ca, inainte de a merge la culcare, alimentele sa fie digerate. In timpul somnului, corpul nostru se afla in repaus, iar procesul de digestie este mult incetinit, iar alimentele…

- Zeițe grecești sculptate in ciocolata, la un mall din Capitala. In luna iubirii… ciocolata, arta și frumusețea zeițelor grecești iși dau intalnire la un mare mall din sectroul 3 al Capitalei. Astfel, in perioada 18-24 februarie, respectivul centru comercial va gazdui Expoziția de Ciocolata, in cadrul…

- Ingrediente 4 oua 250 g faina 200 g zahar 150 g unt 6 linguri lapte 2 linguri cacao 1/2 lingurita praf de copt 1/2 plic zahar vanilat 1 varf de sare 2 tablete de ciocolata Mod de preparare 1. Pregateste o tava si da drumul la cuptor la temperatura de 160 de grade C. Unge tavile cu unt. 2.…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Flori - in special trandafirii sunt considerati cel mai romantic cadou. De ce sa nu o surprinzi cu un buchet mare de trandafiri rosii?Ciocolata - mai ales cea in forma de inimioare va fi intotdeauna un cadou potrivit pentru o asemenea zi.

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Arheologii de la Norwegian Institute of Cultural Heritage Research (NIKU), care conduc o expeditie in zona Tønsberg, au gasit o piesa cilindrica cu o inaltime de 3 centimetri si un diametru de 2,6 centimetri inscriptionata cu motive islamice.

- Intre 24 și 26 august, Cetatea de Scaun a Sucevei va gazdui cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional „Bucovina Rock Castle”. Echipa BRC a transmis ca pina acum 5 trupe au confirmat participarea. Este vorba despre Primordial, din Irlanda, black metal/celtic, Bucovina, din Romania, folk metal,…

- Gabi Torje s-a ințeles in cursul zilei cu Dinamo, "cainii" aducand inapoi un maestru al loviturilor libere și al paselor decisive. "Cainii roșii" aur reușit sa dea cea mai rasunatoare lovitura de pe piața transferurilor din Romania! Gabriel Torje, 28 de ani, a acceptat sa revina in Ștefan cel Mare,…

- Unele afaceri pornesc din dorinta de a fi pe cont propriu sau de a avea venituri mai mari. Altele, din simpla pasiune. Este si cazul Roxanei Stirbu, care desi nu este la prima incercare antreprenoriala si a absolvit o facultate tehnica, a pus bazele...

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- Ingrediente 2 mere 600 g ciocolata, bucațele 1 lingura ulei de cocos 200 g caramele, topite nuci sau alune marunțite, dupa gust bețe pentru acadele Mod de preparare – Acadele din mar cu glazura de ciocolata Tai merele felii mai groase și le…

- Potrivit ICR Bruxelles, vor avea loc trei proiectii pentru fiecare pelicula (cu subtitrare in limba engleza), in competitia oficiala a festivalului, ce se va desfasura in perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2018. Lungmetrajele ”Pororoca” si ”Soldiers. Story from Ferentari”…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Lungmetrajul „Fotbal Infinit”, regizat de cineastul Vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin * in cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal…

- Painea ar putea fi mai scumpa cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati. De la…

- Regele umorului din Moldova primeste astazi urari de bine si de sanatate. Gheorghe Urschi implineste 70 de ani. In aceasta zi, casa i-a fost umpluta de voie buna. Maestrul este felicitat de rude, prieteni si colegi.

- Ingrediente 70 g pudra de cacao200 g faina250 g zahar1 lingurița praf de copt1 lingurița bicarbonat de sodiu1 praf de sare1 lingurița esența de vanilie200 g ciocolata bucațele2 oua250 ml lapte batut100 g unt topitornamente de ciocolata,…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Sorana Cirstea a invatat cum se face ciocolata. Inaintea turneului WTA de la Hobart, transmis in direct de Digi Sport (7-13 ianuarie), romanca s-a relaxat la o ferma care se ocupa, printre altele, si cu producerea ciocolatei artizanale. Cirstea, locul 37 in ierarhia WTA, a participat la actiunea promotionala…

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el luni pe Twitter. "Am o veste importanta. Am facut examenul medical si am fost masurat…

- Cinefilii pot incepe deja sa lucreze la lista cu filme musai-de-vazut la TIFF. Ediția cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 25 mai și 3 iunie, la Cluj. Primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian.

- Cea mai scumpa sticla de votca din lume a fost gasita, doar ca este goala. Aceasta a disparut la inceputul acestei saptamani dintr-un bar din Danemarca. Vasul este fabricata din aur si argint si valoreaza 1,3 milioane de dolari.

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Romanii care au plecat peste hotare au ramas fideli produselor care le amintesc de țara, ceea ce ii transforma in adevarați ambasadori pentru Romania. Un studiu arata ca 61% dintre romanii aflați peste granițe recomanda prietenilor lor din strainatate produsele romanești.

- Viscolul si ninsorile abundente au afectat, joi, mai multe regiuni din Japonia, meteorologii avertizand asupra riscului crescut de avalanse dar si de ambuteiaje ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza DPA. Un sistem de presiune atmosferica scazuta a determinat acumularea unui strat de zapada…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu o gustare speciala de Craciun, aceasta rețeta este soluția perfecta. Covrigeii glazurați cu ciocolata și menta, un desert special ce se obține foarte ușor.

- Ciocolata de casa, dulce și delicioasa, nu lipsea de pe nicio masa, la sarbatorile de iarna de altadata. Rețeta de fața este cea clasica, pastrata in caietele ingalbenite de vreme, ale gospodinelor.

- La Targul de carte „Gaudeamus” din acest an am fost prezent cu o noua carte care il are ca protagonist pe jurnalistul Andrei Mladin, cunoscut cititorilor din romanele „Atac in biblioteca”, „Profesionistul”, „Trucaj”, „Pe ce picior dansați?”, „Fortareața nebunilor”.

- New York Times (NYT) a aflat cine detine cel mai scump castel din lume, tranzactionat in 2015 cu 275 de milioane de euro. Este vorba de mostenitorul tronului Arabiei Saudite. Tanarul print, care isi consolideaza in prezent puterea printr-o vasta campanie anticoruptie, a dobandit proprietatea de lux,…