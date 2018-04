Stiri pe aceeasi tema

- Presa zvonea de cateva luni ca cei doi vor pune capat relației, dar și pare ca Liam Payne și Cheryl au vrut sa le inchida definitiv. Cuplul și-a facut bagajele și a plecat din lumea mondena direct intr-o vacanța romantica și exotica. Cei doi au postat pe Twitter și Instagram ca-și vor lua niște timp...…

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a recunoscut ca a sters o postare de pe Twitter in care sustinea ca expertii britanici au ajuns la concluzia ca neurotoxina folosita in atacul din Salisbury asupra fostului spion rus Sergei Skripal a fost „produsa in Rusia”, scrie Sky News.

- Martin Garrix și-a șocat fanii dupa ce nu și-a facut apariția la Ultra Music Festival in Miami, artistul anunțand ca programul incarcat nu i-a putut permite. Pe de alta parte insa, postarile sale pe Twitter și Instagram din ultima perioada ne dau de ințeles ca artistul pregatește noi colaborari cu adevarat…

- Cineva i-a suparat tare pe cei de la The Chainsmokers, care in ultima vreme scot piese cu un puternic accent de indignare fața de hateri. Drew și Alex tocmai au lansat ”Everybody Hates Me”, o piesa parca dedicata celor mereu pregatiți sa-i judece pe cei din jurul lor. Intr-un mesaj per Facebook, baieții…

- Toata lumea știe ca ceea ce citești pe Twitter și Facebook de 1 aprilie nu trebuie luat in serios. De la sarcini false la oameni care anunța ca-și schimba drastic cariera, ziua pacalelilor a devenit foarte de ușor de anticipat. James Arthur a incercat și el sa-și pacaleasca fanii postand pe Twitter…

- La un an jumatate de la lansarea albumul “Starboy”, The Weeknd și-a tot folosit conturile de pe Twitter, Instagram și Facebook pentru a ne da indicii despre viitorul sau album. Saptamana aceasta artistul a postat un screenshot pe Instagram impreuna cu descrierea “Ar trebui sa-i dam drumul vineri? Mi-e…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC.

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la trupa The Chainsmokers! “La cate difuzari au avut cel puțin la noi pe radio, zic ca ar fi corect sa-i vedem și live. Și pentru ca Universul lucreza pentru noi, atat timpul de așteptare , cat și distanța cei doi și noi se diminuiaza. The Chainsmokers…

- Cantareața cunoscuta pentru piesele “Rockabye” și “Friends” ar face absolut orice pentru fanii sai, dar o postare abuziva pe Twitter a lasat-o pe Anne-Marie fara cuvinte. Fanul a harțuit-o pe Anne-Marie pentru ca artista ar fi intrat in graba pe langa fanii care o așteptau in linie deoarece aceasta…

- Rapper-ița Carbi B e din nou pe Twitter, cu mai multa energie și pusa pe fapte mari. Dupa o luna in care pare ca a fugit de toate rețelele de socializare, cantareața e gata sa ne dea peste cap cu mesajele sale inspiraționale. Cantareața chiar a postat un text legat de motivul pentru care a... View Article

- La doar cateva ore dupa ce a publicat “In my blood”, prima piesa marca Shawn Mendes lansata anul acesta, cantarețul ne seduce cu “Lost in Japan”. “Mi-am dorit sa va mai ofer un cantec” a fost mesajul postat de Shawn intr-o postare impreuna cu un preview, pe mai multe rețele de socializare, printre care…

- Beyonce și Jay-Z sunt cel mai ocupat cuplu din lumea muzicii. Mereu in graba, din studio pe platoul de filmare, sau la evenimente mondene, cei doi nu stau in loc. Mai nou, cuplul a fost zarit de fani din intreaga Jamaica filmand in diferite locații, iar aceștia au tot postat pe Twitter mesaje cum ca...…

- O mulțime de omagii au impanzit rețelele de socializare, odata cu aflarea veștii ca Stephen Hawking a plecat dintre noi.Celebritați și oameni de știința din toata lumea au scris pe Twitter cele mai frumoase cuvinte in onoarea marelui om de știința. Pagina oficiala NASA i-a adus un omagiu lui Stephen…

- In timp ce lui Nick Jonas i s-a spus ca “arata ca un dihor”, lui Usher i-au spus ca ” pare ca se va opri in timpul netflix & chill fiindca i s-a facut puțin frig”, se pare ca ultimele victime sunt Ludacris și P!nk. Un utilizator Twitter a facut o postare in care declara ca... View Article

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Demi Lovato este o susținatoare a oamenilor relaxați și fara probleme, așadar și-aluat apararea in fața unui celebru hater al vedetelor. Fara a-și identifica targetul, Demi a scris intr-o postare pe Twitter ca momentul in care a cantat piesa “Sorry not sorry” in fața unuia dintre cei mai notorii hateri…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Rihanna este ambasadorul “Global Partnership for Education” și a ajutat la strangerea a 2 miliarde de dolari impreuna cu președintele Emmanuel Macron pentru a sprijini educația in lume. Cei doi au inceput o colaborare din iunie prin intermediul Twitter și au promis ca vor lupta impreuna pentru țarile…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Justin Timberlake a cam fost luat la mișto pe Twitter dupa concertul susținut la Super Bowl, din cauza ținutei. Deși costumația parea a fi de camuflaj, camașa cu un peisaj rural și un cerb printat pe ea a fost piesa de rezistența care il va face pe Justin Timberlake sa nu mai intre pe Twitter... View…

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o clar pe Karolina Pliskova (6 WTA) și s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, unde va juca impotriva lui Angelique Kerber .Citește și: Simona Halep, ridicata IN SLAVI in presa internaționala, dupa ce a 'distrus-o' pe Pliskova: 'Masina…

- Dupa “Something Just Like This” in colaborare cu Coldplay, e randul unei noi piese de la The Chainsmokers sa intre in lumina reflectoarelor. Sick Boy e ceva diferit fața de ce ne-am fi așteptat de la ei: e o piesa mai profunda și cu un mesaj destul de puternic, pe care va lasam sa-l descoperiți...…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- Alex Pall, unul dintre componenții trupei The Chainsmokers, a fost surprins de iubita lui, Tori Woodward, ca o inșela. Ea a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Clipul postat de Tori Woodward a fost…

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- Din cauza reclamei care fost catalogata drept rasista, retailer-ul H&M are probleme cu tot mai mulți artiști. Rapper-ul G-Eazy este și el foarte afectat de publicitatea negativa și nu iși dorește sa mai fie implicat. “Cred ca aceasta colaborare trebuie sa inceteze”, a postat rapper-ul pe pagina sa…

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Exista o noua disputa in industria muzicala internaționala: cantareața Lana Del Rey a confirmat pe contul sau de Twitter ca membri trupei Radiohead au decis sa o dea in judecata. Aceștia pretind ca unul dintre cantecele artistei seamana izbitor cu hitul lor de la inceputul anilor 90′: “Creep”. It’s…