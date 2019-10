O porțiune de pe promenada Senei din Paris va primi numele Reginei Maria Ceremonia de atribuire va avea loc marți, in prezența principesei Margareta, Custodele Coroanei, și a principelui Radu, potrivit unui anunț al Ambasadei Romaniei in Franța. La inițiativa Ambasadei, susținuta de Primaria Paris și de Grupul de prietenie Ro-FR din Adunarea Naționala Franceza, o porțiune de pe promenada Senei, din Quai Branly, va purta, incepand de marți, numele reginei Maria. Mai exact, este vorba despre secțiunea de pe malul stang, dintre Pont d'Iena și capatul bulevardului Suffren. Ceremonia de inaugurare va avea loc in acest spațiu de la ora 14.15, in prezența… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice, rezulta ca pana la finalul lunii septembrie 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat deja pentru obtinerea noului statut (pre-settled si settled status). Cifrele comunicate de autoritațile…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Romaniei, incepe o caravana in Europa pentru a se intalni cu romanii din diaspora, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie. Liderul USR va ajunge in orașe din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Republica Moldova pentru a se intalni cu comunitațile…

- ATB, Paul van Dyk si Burak Yeter, de-a lungul carierei lor, au reusit sa se faca remarcati prin creatii muzicale unice, care le-au dus numele pe primele locuri in cele mai importante TOP-uri din lume, iar piesele lor, si acum, sunt ascultate de milioane de oameni. Cei trei DJ-ei vor fi prezenti pe scena…

- Peste 10 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din Romania in primele sase luni din acest an, cei mai multi venind si plecand dinspre si spre Marea Britanie, Londra – Luton, Italia, Milano-Bergamo si Germania – Munchen, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Peste 10 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din Romania in primele sase luni din acest an, cei mai multi venind si plecand dinspre si spre Marea Britanie, Londra – Luton, Italia, Milano-Bergamo si Germania – Munchen, potrivit...

- Romania va intalni Rusia in turul preliminar al FedCup, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti care a avut loc la Londra.Romania va fi gaza intalnirii care se va desfasura la 7 si 8 februarie 2020. Citește și: Piperea iese la rampa! ‘Nu iși dau seama in ce rahat ii baga acest…

- Regina Maria, nascuta Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg, a fost nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, parinții sai fiind Alfred, Ducele de Edinburgh și Maria Alexandrovna Romanov, mare ducesa și unica fiica a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Maria și-a petrecut copilaria și adolescența…

- Nascuta la 29 octombrie 1875, in Marea Britanie, sub numele de Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg si Gotha, a fost prima fiica a ducesei Maria Alexandrovna a Rusiei (unica fiica a tarului Alexandru al II-lea) și a principelui Alfred al Marii Britanii, principe de Saxa-Cobur-Gotha, duce de Edinburg;…