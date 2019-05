Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea româna Elizabeta Samara a cucerit trofeul Ligii Campionilor la tenis de masa feminin, sâmbata, cu formatia poloneza KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, care s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare, în fata formatiei croate Dr. Casl Zagreb, în mansa a doua a finalei,…

- Reprezentativa Under 16, pregatita de Adrian Vasai, a fost invinsa, joi, cu scorul de 2-1, de selectionata similara a Poloniei, in al doilea meci din cadrul Turneului celor 4 Natiuni, pe care Romania il gazduieste in aceasta saptamana, informeaza frf.ro.Citește și: Atacantul Luis Suarez a…

- Fostul dinamovist Sergiu Hanca, 24 de ani, a marcat al doilea gol de la transferul sau la MKS Cracovia, in Polonia. Hanca a deschis scorul in victoria cu Lechia Gdansk, 2-0, transfomand un penalty in minutul 74. Sergiu a fost schimbat 10 minute mai tarziu. VIDEO, AICI. La MKS Cracovia a fost intregralist…

- In fiecare an pe data de 24 aprilie este pomenit Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul din Maramures. Nascut in secolul al XVII-lea, Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul a fost hirotonit de catre mitropolitul Dosoftei al Moldovei pe cand acesta era exilat la Jolkiev, in Polonia. Sfantul Iosif s-a impotrivit…

- "Am avut intr-adevar in oferta noastra de produse din 2018 aceste borsete provenind de la un fabricant polonez, insa lantul nostru nu cunostea acel detaliu. A fost o omisiune din partea noastra, o situatie pe care o regretam", a precizat Dorota Patejko, potrivit Agerpres. Ea a adaugat…