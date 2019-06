O polițistă însărcinată în 6 luni, din Argeș, agresată în urma unei intervenții O polițista insarcinata in 6 luni, din Argeș, agresata in urma unei intervenții. Totul s-a intamplat pe 21 mai, in timpul unui scandal intre doua familii de romi din comuna argeșeana Vulturești. Poliția a fost alertata, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj din comuna Hartiești, format dintr-un agent si o politista. O persoana a incercat sa o agreseze pe polițista insarcinata, motiv pentru care aceasta a folosit spray lacrimogen. In urma conflictului, polițistei i-a fost rupta uniforma și a fost agresata. Un tanar a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru ultraj in urma scandalului… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O polițista insarcinata in șase luni a fost lovita in burta și trasa de par in timpul ueni intervenții care a avut loc in comuna Hartiești, din județul Argeș. Incidentul a avut loc in urma unui scandal intre doua familii de romi din comuna respectiva, in data de 21 mai 2019. Poliția s-a deplasat la…

- Intamplare absolut socanta in localitatea Hartiesti din judetul Arges. O politista insarcinata in sase luni a fost luata la bataie, dupa ce a fost trimisa aplaneze un conflict intre mai multi oameni de etnie roma.

- Incidentul a fost publicat pe Facebook de fotbalistul Florin Rasdan, care a criticat comportamentul jandarmilor aflați la meci. ''E normal ca Jandarmeria sa dea intr-o femeie gravida?! Soția mea a ajuns la spital cu contracții și cu dureri datorita unor imbecili!Toata lumea judeca suporterii…

- O cumplita tragedie s-a consumat joi noapte intr-o familie din Vulturești. Un baiat in varsta de 16 ani s-a spanzurat intr-o anexa a locuinței familiei sale. Poliția a fost sesizata printr-un apel la 112 vineri dimineața, in jurul orei 5.10. Minorul a fost gasit spanzurat de un caprior din ...

- O politista a fost lovita de un scandalagiu in comuna Vulturesti in timpul unei incaierari petrecute pe 21 mai. Agresorul a fost retinut joi 23 mai de politisti, dupa doua zile de cautari. Concret, pe 21 mai, in timpul unui scandal petrecut la Vulturesti, unei femei i s-a facut rau si o ruda a sunat…

- O tanara de 24 de ani, cetațean britanic, a murit dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul, la un concurs de ATV-uri din comuna Margau, județul Cluj. Poliția anunța ca cerceteaza cazul.Potrivit polițiștilor clujeni, tanara participa, joi dupa-amiaza, la un concurs de ATV-uri in comuna Margau și s-a ...

- O femeie în vârsta de 64 de ani, diagnosticata cu depresie în urma cu circa doua luni, și-a luat viața, aruncându-se în fântâna din curtea casei sale. Aceasta a fost gasita fara suflare chiar de fiul ei, medicii ajunși la fața locului ne mai putând…

- O minora de 14 ani din Iara a ramas insarcinata, fapt descoperit de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj. Pe fir a intrat și Poliția. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!