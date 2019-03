Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 9 martie, crestinii sarbatoresc Sfintii 40 de Mucenici. In aceasta zi se prepara mucenici, care pot fi fierti in apa sau pot fi facuti din coca si apoi pusi la copt. Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii.…

- Trei medici ai sectiei de Ortopedie din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si medicul ortoped din Policlinica au fost arestati preventiv, pentru 30 de zile, de magistratii Tribunalului Neamt, decizia fiind luata miercuri seara, la finalul expirarii mandatelor de retinere de 24 de ore emise…

- Parinții și bunicii și-au dorit sa se faca preot, insa Tudor Ciuhodaru și-a dorit de mic sa ajute oamenii și s-a dedicat sa le salveze viețile. „Cand am intrat la medicina cu 13 pe un loc, bunicul meu, preot, și-a dorit foarte mult sa ii continui cariera. A venit și mi-a spus ca este foarte suparat…

- „Un cetațean ține, in spatele Școlii Sanitare (fosta Policlinica cu Plata,) de pe strada Petru Dobra, la cateva sute de metri de centrul civic al municipiului Alba Iulia, o oaie și o capra. Școala este acum inchisa și este in proprietatea Consiliului Judetean Alba. Animalele au distrus pomii: nuci,…

- In data de 15.02.2007, in conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane, s-a infiintat Grupa de Supraveghere si Interventie Targu Lapus, ca subunitate distincta in cadrul Detasamentului 3 Jandarmi Baia Mare, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures. Inca din primele…

Serviciul de sfat medical pediatric prin telefon ALOPEDI 0364917 asigurat de catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj-Napoca a implinit cinci ani de activitate.