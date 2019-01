Stiri pe aceeasi tema

- Trupul carbonizat al unui barbat in varsta de aproximativ 45 de ani a fost gasit, astazi -27 ianuarie, ora 17.40, de pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj. Acestia au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa…

- Criza gunoiului se acutizeaza in tot județul, iar cel mai afectat este municipiul Bacau, unde zilnic bacauanii arunca circa 150 de tone de deșeuri. De azi, locuitorii incep sa resimta cu adevarat dimensiunile problemei, pentru ca ghenele au ramas... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza ca la aceasta ora flux majorat de transport se stabilește pe mai multe strazi ale capitalei. De asemenea, pe 10 drumuri naționale vor activa mașini INP, dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip ,,RADAR”,

- Trupul neinsufletit al unui barbat de aproximativ 60 de ani, din municipiul Zalau, a fost descoperit in dimineata zilei de luni – 14 ianuarie de pompierii militari din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ’’Porolissum’’ Salaj, chiar in apartamentul acestuia. Alertata ca tatal…

- Drumul județean 191C și strazile care se gasesc pe sectoarele acestui drum, pe raza municipiului, vor face parte dintr-un amplu proiect de reabilitare și modernizare, demarat de Primaria municipiului Zalau, proiect programat sa se deruleze anul viitor. Potrivit reprezentanților Primariei Zalau, obiectivul…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a dispus tuturor directiilor si societatilor comerciale subordonate sa mobilizeze toate utilajele si echipele necesare pentru a combate efectele negative ale iernii, astfel incat sa mentina orasul functional. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Iasi,…

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce urmeaza sa fie efectuate in zona centrala in cadrul obiectivului de investitii ”Reabilitare trotuare si iluminat public str. Stirbei Voda”, traficul auto pe str. Stirbei Voda – segmentul cuprins intre Centrul Comercial Winmarkt si accesul auto in Parcul Zavoi,…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, ia masuri astfel incat, atunci cand vor cadea precipitații abundente, strazile din oraș sa nu mai fie inundate, așa cum s-a intamplat pana acum la fiecare ploaie mai insemnata. In acest sens va fi realizat un canal colector, cu deversare in raul Jiu,…