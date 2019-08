Stiri pe aceeasi tema

- Trotinetele electrice au devenit populare in ultima perioada in numeroase orașe europene, fiind considerate o alternativa viabila pentru a parcurge distanțe scurte. Prin urmare, nu este o surpriza ca producatorii auto tradiționali incep sa gandeasca soluții in acest sens, iar printre ei figureaza și…

- Un proiect de lege depus la Camera Deputatilor prevede definirea trotinetele electrice, astfel incat sa nu fie asociate mopedelor, iar utilizatorii sa nu fie pasibili de amenzi/ inchisoare daca nu au permis, scrie Mediafax. Trotineta electrica este definita ca un vehicul cu 2 sau 3 roti si viteza maxima…

- Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, care reglementeaza circulatia trotinetelor electrice pe drumurile publice. "Trotinetele electrice sunt din ce in ce mai prezente in traficul din tara noastra, ele devenind…

- Utilizatorul trotinetei, care 'nu a acordat prioritate', potrivit unei surse apropiate de acest dosar, a fost evacuat de la locul accidentului in stop cardiorespirator si a murit la spital in urma traumatismelor suferite, au precizat pompierii parizieni. Aparute pe strazile pariziene in urma cu un…

- Trotineta electrica, tot mai la moda printre romani, ridica probleme in trafic. Prea rapizi pentru a fi denumiți pietoni, prea lenți și neprotejați pentru a se incadra intre mașini, utilizatorii nu știu pe unde sa circule - pe trotuar sau pe carosabil, potrivit stirileprotv.roNici polițiștii…

- Trotinetele electrice sunt unele dintre produsele cu cea mai mare creștere a vanzarilor in ultimii ani, conform datelor statistice furnizate de magazinele online. Un sondaj evoMAG arata ca 2 din 10 romani vor sa cumpere o trotineta electrica pana la sfarșitul acestui an. Bugetul alocat pentru o astfel…

- În acest context, profilul clientilor de trotinete electrice arata ca acestea sunt achizitionate, cu precadere, de catre barbati (80% dintre cumparatori), cu vârste cuprinse între 25 si 40 de ani. Acestia sunt fie pasionati de miscare si activitati în aer liber, fie vor sa…

- Circa 20% dintre romani intentioneaza sa cumpere o trotineta electrica pana la finalul acestui an, iar bugetul alocat pentru o astfel de achizitie este, in medie, de 2.000 de lei, reiese dintr-un sondaj realizat de o platforma de e-Commerce, publicat joi. In acest context, profilul clientilor…