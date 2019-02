O platformă de beneficii extrasalariale a depăşit 110.000 de utilizatori Platforma si-a dublat afacerile in 2018, ajungand la 32 de milioane de lei. "Cresterea vine pe fondul incheierii de noi parteneriate cu tot mai multe companii din mediul privat, care inteleg importanta motivarii angajatilor, intr-un context mai dificil pe piata forte de munca determinat de fluctuatii mari de personal", se arata in comunicat. In prezent, mai bine de 110.000 de angajati, din peste 250 de companii client din diverse industrii, precum IT, automotive, banking, share-service si telecom, utilizeaza platforma pentru a-si alege singuri beneficiile extrasalariale. BenefitOnline.ro… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

