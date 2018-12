Stiri pe aceeasi tema

- O placa memoriala dedicata Centenarului Marii Uniri, donata de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, a fost dezvelita pe cladirea Prefecturii din municipiul Sfantu...

- A.C.S. CIPRIAN Sfantu Gheorghe a participat la Campionatele Naționale de Inot in bazin scurt ce s-au disputat la Miercurea Ciuc, județul Harghita, in perioada 22 – 25 noiembrie 2018. La competiția organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern au participat 300 de sportivi…

- In aceste zile premergatoare Centenarului Marii Uniri, se implinesc 125 de ani de la nașterea mitropolitului -carturar Nicolae COLAN, personalitate de seama a culturii și spiritualitații romanești, patronul spiritual al Centrului Eclezistic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” și al Școlii Gimnaziale…

- O expoziție de fotografie cuprinzand portretele unui numar de 40 de tineri instituționalizați din județele Covasna și Harghita, implicați intr-un proiect initiat de Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, va fi vernisata zilele acestea, la Sfantu Gheorghe. Proiectul este derulat sub titlul…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, organizațiile membre ale Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) organizeaza o multitudine de evenimente menite sa marcheze cei 100 de ani de la Marea Unire. Unul dintre acestea este MARȘUL UNIRII organizat la propunerea Directiei Judetene…

- Mii de sarmalute au fost pregatite, sambata, in centrul statiunii Praid, de echipe de bucatari amatori din Romania, Ungaria si Serbia, care au participat la traditionalul festival al sarmalelor, manifestare foarte iubita in zona si ajunsa la cea de-a XXIII-a editie. La fel ca in fiecare an, locuitorii…

- Cele mai bune proiecte de arhitectura realizate in ultimii doi ani de arhitecti din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Valcea vor fi prezentate saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei expozitii itinerante. In perioada 21-27 septembrie a.c., va avea loc in Sfantu Gheorghe…

- In zilele de 25-26 august 2018, la Iași s-au desfașurat Conferințele Congresului Reintregirii Neamului, eveniment organizat de Primaria Municipiului Iași și Platforma Unionista „Acțiunea 2012”. Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a participat la manifestari, prin președintele…