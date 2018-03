Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de leu s-a nascut pe data de 11 noiembrie 2017 la gradina zoologica din Craiova, insa a fost abandonat de mama la nastere. Felina a fost adoptata imediat de angajatii gradinii zoologice, iar la scurt timp a devenit vedeta pe Facebook.

- Un numar periculos și captivant de acrobație nu l-a lasat indiferent pe preotul Aurel Ficiu din Bustuchin. Doi tineri au lasat masca jurații unei competiții similare show-ului „Romanii au talent”, imbinand perfect gimnastica, dansul si acrobatiile. Parintele a postat, ieri, imaginile…

- Satenii din Capeni, judetul Covasna, au facut noapte alba, dupa ce Oltul le-a intrat in case. Aproape o suta de pompieri si jandarmi le-au “invadat“ satul si au incercat cu greu sa-i convinga sa isi paraseasca locuintele. Cu tot cu animale. De fapt, asta a fost munca cea mai grea a pompierilor: sa-i…

- O duba a politiei din Boston a ramas blocata in zapada zilele trecute. Din fericire pentru sofer, un barbat deghizat in Elsa se afla prin apropiere. Acesta a reusit sa impinga, singur, vehiculul. „Zana” se numeste Jason Paul. Barbatul se afla intr-un bar din apropiere cand a vazut duba blocata in…

- Se stie cat de mult isi iubeste Oana Zavoranu pisicile. Vedeta nu a reusit sa treaca peste moartea motanului ei Marty si, la doi ani dupa ce a murit, s-a hotarat sa il impaieze. Recent, Oana a trecut printr-o noua drama, atunci cand o alta pisica de-a ei a fugit de acasa.

- Ferrari a prezentat la Salonul Auto de la Geneva noul 488 Pista, in cadrul unui amplu eveniment. Supercarul este automobilul ce se mandreste cu titulatura de a fi "modelul cu cel mai puternic motor V8 din istoria Ferrari". Modelul Ferrari Pista este succesorul modelelor 360 Challenge Stradale,…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, eliberat din inchisoare in urma cu doua zile dupa o condamnare pentru luare de mita si trafic de influenta, scrie pe Facebook ca “la Rahova nu este mlastina societatii romanesti”, ci, “ca de altfel, in intregul univers concentrationar romanesc actual – Gulagul…

- A trait și a muncit in America. Are tatal in Belgia și un unchi la Washington. A terminat Facultatea de Drept „la stat”, dar nu profeseaza in domeniul juridic, ci picteaza tricouri și ține ateliere de body awareness. La 26 de ani, Casandra Petre are asupra lumii o viziune mai clara decat a multora dintre…

- Claudia Gutulescu, o românca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani în Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta în România.

- Liviu Varciu a ajuns in sfarsit acasa la fetele lui! Dupa ce a stat cateva zile in Belgia, prezentatorul Tv s-a intors acasa si imediat a facut un gest cu care a convins pe toata lumea cu privire la grija si iubirea pe care i-o poarta fiicei lui, Anastasia.

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani in Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta in Romania. Ea s-a aratat socata de preturile din supermarket.

- Varianta Zorilor - Manaștur a fost acoperita de zapada cazuta în noaptea de sâmbata spre duminica. Pe majoritatea drumurilor din Cluj-Napoca și județul Cluj se circula greu. Recomendarea pentru șoferi este sa adapteze viteza la condițiile de drum…

- Ea a iesit pe pervaz, in exteriorul apartamentului, sa spele geamul de la etajul cinci al unui bloc din capitala Moldovei. Videoclipul a strans sute de mii de vizualizari pe Facebook. Video – Facebook (PUBLIKA.MD)

- Introducerea noilor norme GDPR (General Data Protection Regulation) va avea un puternic impact asupra intregului mediu de business din Romania. Aceste reglementari vor influenta, cu siguranta, modul in care companiile vor face marketing pe viitor. Tocmai pe acest subiect va discuta antreprenorul Marian…

- Un student de la Facultatea de Agronomie din Braila este dat disparut de acasa. Madalin Stefanita Varga, din satul Titcov, comuna Frecatei, student al Facultatii de Inginerie si Agronomie din Braila, este cautat de oamenii legii dupa ce familia l-a dat disparut de acasa.

- Mijlocasul croat Antun Palic, revenit in aceasta pauza competitionala la Dinamo, a declarat, sambata, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca s-a intors deoarece se simte ca acasa la gruparea din Soseaua Stefan cel Mare. "Fizic sunt bine, am inceput pas cu pas antrenamentele cu echipa.…

- Mirabela Dauer a fost externata. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, imediat ce a ajuns acasa. Vedeta este fericita și liniștita, iar acum se afla in perioada de recuperare. In mesajul postat pe instagram, Mirabela a multumit pentru primire si s-a bucurat pentru noua sansa la viata.…

- Un caz incredibil s-a intamplat in Tampa, Florida, SUA. O pisica a inviat din morti. Animalul a fost lovit destul de puternic de o masina, accident ce i-a provocat mai multe rani pe corp, scrie realitatea.net.Stapanul a gasit pisica intr-o balta de sange, fara puls.

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- Daniela Toader a fost diagnosticata cu cancer de pancreas cu metastaza hepatica la doar 29 de ani. Diagnosticul primit de medicii de la Spitalul Fundeni Bucuresti a fost reconfirmat de Institutul Victor Babes. Daniela are un baietel de 4 ani, Vladut. Sotul Danielei i a facut o promisiune fiului lor,…

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- UVT Agroland Timișoara se intoarce de la Iași cu inca trei puncte, dupa succesul obținut vineri seara in fața formației locale Penicilina. Trupa pregatita de Bogdan Paul s-a impus cu 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-15). Agro reușește astfel sa lege o serie de cinci victorii in Divizia A1 de volei feminin.

- Pisicile „ratacitoare” ale regretatei Stela Popescu s-au intors acasa. Felinele actritei disparusera dupa moartea acesteia Indragita actrita a aruncat o umbra de tristete peste sarbatorile romanilor. Cea mai iubita doamna a teatrului s-a stins in locuinta ei din centrul Capitalei in urma cu doua luni.…

- Simona Halep a publicat, miercuri, o imagine insoțita de un mesaj pe pagina personala de Facebook. Ce mesaj le transmite tenismena fanilor de pretutindeni. Imaginea publicata, miercuri, la ora 16:03 de Simona Halep pe pagina sa de Facebook a adunat aproximativ o ora 14 mii de like-uri și 179 distribuiri.…

- Simona Halep a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care le mulțumește organizatorilor de la Australian Open pentru experiența petrecuta la Melbourne. "Mulțumesc Melbourne pentru 2...

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Istoricul si politologul Petre Guran a scris pe Facebook ca "Dumnezeu l-a chemat acasa pe Neagu Djuvara, dupa 101 ani in slujba Romaniei". "S-a nascut cu tatal pe front, a fost el insusi pe front, a traversat Petrogradul revolutionar, si-a petrecut tineretea intre Paris si Baragan, si-a castigat…

- Polițiștii din Timiș s-au sesizat din oficiu și fac cercetari intr-unul din cele mai oribile cazuri de mutilare a unui animal. Totul, dupa ce imaginile cu tortura au fost facute publice pe Facebook.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a publicat sambata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de sustinere la adresa premierului Tudose, in contextul crizei din PSD care a dus la convocarea de urgenta a unei sedinte a Comitetului Executiv al partidului in care se va decide rezultatul lupte Dragnea…

- Așa cum GSP.ro a anunțat acum doua zile, Dan Nistor a semnat azi cu Dinamo un contract valabil pana in iunie 2020 și va pleca luni cu roș-albii in cantonamentul de la Limassol. Mijlocașul de 29 de ani a acceptat sa vorbeasca cu Gazeta Sporturilor la scurt timp dupa ce și-a pus semnatura pe contractul…

- Un tanar de 20 de ani din Florida este caștigatorul premiului de 450 de milioane de dolari. Shane Missler a dezvaluit acest lucru printr-un mesaj scris pe Facebook. El și-a dat imediat demisia și și-a facut planuri cu premiul uriaș, relateaza The Telegraph. „Dumnezeule” – este mesajul postat de Shane…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a reactionat pe Facebook in urma scandalului de la Aeroport care a condus la numeroase probleme, unele dintre acestea vizand chiar amanarea introducerii unor curse noi si alocarii de aeronave din partea companiilor aeriene. "De peste…

- Se afla in delegatie, dar a decis sa-i trimita cateva fotografii sotului inainte de a se duce la culcare, scrie promotor.ro. Citeste si O tanara de 21 de ani, santajata de iubit cu imagini compromitatoare Doar ca femeia nu a observat un detaliu incredibil dintr-o poza, iar acest lucru…

- In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat, scrie antena3.ro. Citeste si Scene EXPLICITE, filmate la fereastra PARLAMENTULUI de un trecator VIDEO INDECENT Dar nu și-a imaginat nici o clipa ce avea sa-i vada ochilor. Soția…

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Pe Mircea Solcanu toata lumea și-l amintește ca fiind co-prezentatorul și colegul de platou al lui Cabral in cadrul emisiunii Povestiri de Noapte de la postul Acasa TV, insa mai puțini știu drama prin care a fost nevoit sa treaca in ultimii ani. Mircea Solcanu s-a retras din lumina reflectoarelor in…

- Daniel Baluta, PSD, primarul Sectorului 4 din Bucuresti, a explicat pe Facebook de ce aproape a triplat taxa de salubritate in sectorul 4, ajungand la sume absurde precum 960 de lei, pentru PFA. 0 0 0 0 0 0

- Pe 29 decembrie, in timp ce toata lumea era in focul pregatirilor de Revelion, Catrinel Sandu iși cauta cuvintele pentru a anunța, pe Facebook, ca s-a desparțit de soțul ei, fostul tenisman Gabriel Trifu. Cei doi s-au casatorit in octombrie 2006, iar un an mai tarziu s-au mutat in SUA, Florida, unde…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- Alexia si Marios Fresh formeaza un cuplu tare frumos si profita de fiecare moment pe care il au impreuna, pana va veni momentul despartirii. Ei bine, Craciunul se pare ca nu i-a prins impreuna, fiica Andreei Esca fiind plecata din tara. Ca sa se revanseze, aceasta s-a intors acasa cu un cadou inedit…

- In Ajunul Craciunului, o minora de 14 ani din municipiul Slatina a disparut de acasa. Potrivit familiei, fata ar fi plecat cu trenul spre Pitesti.Desi membrii familiei o cauta cu disperare, fata refuza orice contact cu acestia. Din cate se pare, adolescenta s-ar fi urcat intr-un tren avand destinatia…

- Așteptarea a luat sfarșit! Iubitul lui Betty s-a intors acasa și i-a facut o surpriza de proporții fiicei lui Florin Salam. Tanara a pus repede mana pe telefon pentru a le arata tuturor ce a primit.