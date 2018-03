O pisica a intrat pe gazon in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din LC

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit news.ro.

- Prin doua goluri inscrise de un jucator de rezerva FC Sevilla si AS Roma au obtinut, marti seara, calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa doua meciuri tensionate. Spaniolii au reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 (dupa 0 - 0 in tur) si sa obtina astfel biletele pentru sferturi.…

- Miercuri sunt programate ultimele doua partide din faza optimilor de finala ale Champions League. Toate privirile vor fi atintite catre duelul de pe "Camp Nou", acolo unde se vor infrunta Barcelona si Chelsea. Dupa 1-1 in mansa tur, catalanii sunt favoriti la calificarea in sferturile competitiei, insa…

- Internationalul turc Caner Erkin, legitimat la Besiktas, risca pana la doi ani de inchisoare pentru ca l-a insultat pe arbitru in timpul unui meci disputat in 2017, a anuntat, marti, agentia Anadolu.

- Atacantul olandez Arjen Robben nu va evolua in meciul pe care Bayern Munchen il va sustine, miercuri, in deplasare, in compania echipei Besiktas Istanbul, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. Robben este accidentat, la fel ca si Manuel Neuer, Kingsley Coman si Corentin Tolisso, urmand…

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Din pacate, cei care au stat pana dupa miezul noptii pentru a vedea duelul Halep (1 WTA) - Pliskova (77 WTA) pe Digi Sport 2 au facut o alegere proasta. Transmisia intalnirii s-a intrerupt la scorul de 3-2...

- Dupa mai multe schimburi de lovituri intre suporteri si fotbalisti, au intervenit si responsabilii cu securitatea. Politia a arestat sapte persoane."Ne este rusine si condamnam aceste fapte", au declarat oficialii divizionarei secunde din Olanda, Go Ahead.

- LIVE TEXT: PSG – Real Madrid, in optimile Ligii Campionilor (marți, ora 21.45, Telekom, Pro TV). PSG – Real Madrid Real Madrid pornește cu prima șansa, dupa ce, in meciul tur disputat in capitala Spaniei, s-a impus cu 3-1. Conștienți de dificultatea jocului, francezii au menajat mai mulți jucatori…

- Walter Luzi, unul dintre fondatorii clubului FC Chambly, tatal presedintelui si al antrenorului echipei, a decedat, miercuri, in timpul meciului pe care formatia din liga a treia l-a castigat cu Strasbourg, cu scorul de 1-0 (0-0), calificandu-se in semifinalele Cupei Frantei, informeaza lefigaro.fr.Internat…

- Formatia PSG a invins, duminica, pe Olympique Marseille, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), in derbiul campionatului francez, care a avut loc in etapa a XXVII-a a Ligue 1. Neymar a parasit terenul pe targa, in minutul 80, dupa ce si-a rasucit glezna dreapta, cu noua zile inaintea returului…

- Doi jucatori ai lui Sepsi au lasat pe toata lumea cu gura cascata in timpul meciului jucat de covasneni pe terenul lui FCSB. Yasin Hamed, fotbalistul adus in aceasta iarna de la CFR Cluj, a fost introdus pe teren in minutul 23, in locul accidentului Benjamin Kuku. Puștiul de 18 a lasat intreaga asistența…

- Dinamo joaca acum la Giurgiu pentru calificarea in play-off-ul Ligii 1, iar fanii dinamoviști au pregatit un protest inedit la adresa lui Nicolae Badea. Astra-Dinamo și Iași-Viitorul pot fi urmarite in format liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. ...

- Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, a oferit o reacție in timp real in prima repriza a meciului dintre U Craiova și ACS Poli Timișoara. Oficialul stelist a laudat jocul echipei lui Mangia, dar a remarcat și starea proasta a gazonului de la Craiova: "Craiova pare cea mai dinamica echipa din…

- Un politist spaniol a murit, joi, in orasul Bilbao in urma violentelor de strada provocate de catre suporterii echipei de fotbal Spartak Moscova, care au venit sa asiste la meciul dintre Athletic Bilbao si formatia rusa, in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, relateaza site-ul cotidianului…

- Lucruri amuzante s-au intamplat in timpul sedintei CLM si la conferinta de presa sustinuta dupa intrunirea alesilor “nealesi” locali, de nimeni altul decat de…Donald Tom. Viceprimarul Apostu sopteste presedintelui de sedinta sa supuna ceva la vot ce nu se supune…iar pe Donald Tom il suna “NUTICA DE…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Bayern Munchen a invins-o duminica pe Besiktas cu scorul de 5-0, insa nu toți jucatorii germanilor s-au bucurat de victorie. La finalul meciului, deși a jucat mai bine de 45 de minute, Robben a fost furios pe decizia lui Jupp Heynckes de a-l lasa pe banca in debutul partidei. ...

- Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, a declarat ca returul optimilor Ligii Campionilor cu Besiktas Istanbul va trimite cel mai bun 11 in teren, in ciuda victoriei, scor 5-0, de marti seara."Au fost doua reprize complet diferite.

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor, potrivit news.ro. Willian a deschis scorul…

- Echipa germana Bayern Munchen a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia turca Besiktas Istanbul cu scorul de 5-0, pe teren propriu, in prima mansa din optimi. Thomas Muller (43, 66), Kingsley Coman (53) si Robert…

- Nebunie totala in optimile Ligii Campionilor. Bayern Munchen si-a demolat adversara si cu ajutorul arbitrului roman, Ovidiu Hategan. Fluierasul l-a eliminat pe Domagoj Vida de la Besiktas inca din minutul 16 si le-a permis bavarezilor sa se distreze cu echipa turca. Gazdele au batut cu 4-0 si calificarea…

- Ovidiu Hațegan, "centralul" delegat la partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor dintre Bayern Munchen și Beșiktaș, a trebuit sa ia prima decizie importanta in meci, una corecta, dupa numai 16 minute. ...

- In aceasta seara se disputa inca doua meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor. In șocul serii, Chelsea primește vizita Barcelonei, in timp ce Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Beșiktaș. Partidele vor fi liveTEXT, VIDEO + FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV și TV Telekom Sport.…

- Mijlocașul Mihai Roman, cel care a dat și singurul gol al FC Botoșani in partida cu Viitorul, incheiata cu victoria constanțenilor, a creat momente de panica pe stadion, dupa ce a primit o minge in plina figura.

- Monica Niculescu a reusit o victorie superba în fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari.

- Real Madrid a fost lipsita de "regularitate" in prima parte a sezonului, dar clubul dublu campion al Europei en-titre "isi cunoaste fortele", pentru a schimba aceasta tendinta miercuri, contra PSG, in Liga Campionilor, a declarat vineri antrenorul madrilenilor, Zinedine Zidane. "Lucrurile nu s-au intamplat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu...

- Deși in campionat trece printr-un moment dificil, Real Madrid inca este vazuta ca o forța a Europei. Intr-un interviu pentru Goal, Jupp Heynckes, antrenorul lui Bayern Munchen, a vorbit despre dubla din optimile Ligii Campionilor, Real Madrid - PSG, și crede ca echipa lui Zinedine Zidane va elimina…

- Australianul i s-a adresat Simonei in timpul meciului maraton cu Kerber, facandu-i semn sa se concentreze si sa taca. Pentru acest gest, Halep a fost sanctionata cu 12.000 de euro. ProSport a scris inca din ziua meciului ca Halep ar putea fi amendata pentru gestul antrenorului sau. Darren Cahill s-a…

- Dupa ce Simona Halep a invins-o pe Angelique Kerber si s-a calificat, in premiera, in finala turneului Australian Open, organizatorii au surprins un moment care ar putea sa o coste, la propriu, pe tenismena.

- Manchester United si-a pastrat prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, castigand, la mica distanta, lupta cu Real Madrid. Diferenta de 1,7 milioane de euro dintre United si campioana Spaniei este cea mai mica din istorie. Manchester United a fost, pentru…

- Simona Halep (1 WTA) e printre jucatoarele scunde ale circuitului feminin, insa isi compenseaza acest dezavantaj printr-o disponibilitate uriasa la efort. Acest lucru s-a vazut si in turul III, la Melbourne.

- Prima partida a zilei la Australian Open a fost cea in care Ana Bogdan (104 WTA) a intalnit-o pe finalista de la US Open. Din pacate, meciul a fost extrem de scurt, americanca rezolvand calificarea intr-o ora si 14 minute.

- Arbitrul Tony Chapron, suspendat pana la noi ordine fiindca a lovit cu piciorul un fotbalist in timpul meciului de duminica Nantes - PSG din campionatul Frantei, a evocat un "gest neindemanatic" si "nepotrivit" si i-a cerut scuze victimei sale, Carlos Diego, jucatorul echipei gazda. In…

- Incidente in timpul meciului dintre Toronto Maple Leafs si San Jose Sharks. Nazem Kadri si Joe Thornton s-au luat la pumni chiar in primele minute ale intalnirii.In timpul altercatiei Kadri i-a smuls o parte din barba adversarului sau si a aruncat-o pe gheata.

- La data de 14 februarie, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, pe Stadionul Santiago Bernabeu, va avea loc intalnirea a doi dintre cei mai puternici concurenti. Real Madrid va juca cu oaspetii de la Paris, care au reusit la etapa de grupa sa bata recordul Borussiei de la Dortmund dupa numarul…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) si portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) au fost inclusi in echipa ideala a anului 2017, stabilita de cotidianul sportiv francez L’Equipe, informeaza AGERPRES . Real Madrid, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor,…

- Plecarea lui Nicolae Stanciu de la Anderlecht a devenit iminenta, iar Besiktas pare cea mai probabila destinatie a internationalului roman. Dupa ce in trecut presa din Turcia a mai vehiculat numele celui mai scump transfer din istoria campionatului belgian, acesta a revenit in atentia gruparii din…

- Meciul de fotbal dintre Southampton și Manchester s-a intrerupt dupa numai 10 minute din cauza accidentarii grave a lui Romelu Lukaku. Romelu s-a lovit la cap in timpul unui duel cu Wesley Hoedt....

- Fabio Coentrao s-a luat la bataie cu un coleg pe teren in timpul meciului dintre Belenenses și Sporting Lisabona, in Cupa Ligii Portugaliei. Jucatorul imprumutat de la Real Madrid s-a imbrancit cu argentinianul Marcos Acuna, in minutul 60, iar dupa 12 minute Coentrao a fost inlocuit de antrenorul Jorge…

- "Sfertul" Cupei Italiei, dintre Juventus și Torino, programat pe 3 ianuarie, nu va fi comentat și protagoniștii nu vor fi intervievați, in semn de protest pentru ca turneul din Rusia a ajuns la Mediaset. Unul dintre cele doua derby-uri programate in "sferturile" Cupei Italiei va fi difuzat pe "mute".…

- Daniel Pancu este una dintre legendele Rapidului si, poate, cel mai iubit fotbalist care a imbracat tricoul alb-visiniu dupa Revolutie. Atacantul si-a respectat meseria si a facut istorie la toate echipele la care a fost legitimat. In Turcia, la Besiktas, fotbalistul originar din Iasi a fost un adevarat…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, este anchetat de autoritatile spaniole pentru implicarea în actiunile vizând declararea independentei regiunii Catalonia, în vara acestui an, informeaza presa iberica. Politia spaniola a dat publicitatii joi…

- Un fotbalist din Spania a murit in timpul meciului, care a avut loc in localitatea Villarrobledo din Spania.Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic…

