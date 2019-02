Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de joi, 31 ianuarie, se va menține inchisa, iar temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, local in est, sud-est și in centru precum și la munte și pe spații mici in restul teritoriului. In Bucuresti, cerul va fi noros, iar trecator, la inceputul intervalului apoi din nou seara și noaptea…

- Vremea a fost in general inchisa. Pe arii extinse a nins indeosebi in cursul zilei si seara. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 12.0 l/mp, la Vf Iezer. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari temporare in zona montana inalta de pana la 86 km/h, la Vf. Iezer), unde a viscolit…

- Angajatii unei baze nucleare din Montana, Statele Unite, au fost nevoiti sa isi intareasca metodele de aparare, dupa ce niste veverite au sapat tuneluri si au declansat alarme, potrivit publicatiei online, Smithsonianmag.

- Cea mai scazuta temperatura din acest sezon in Covasna a fost inregistrata in noaptea de marți spre miercuri, cand la Intorsursa Buzaului erau minus 26,1 grade, scrie Mediafax.Mercursul termometrelor a scazut, in noaptea de marți spre miercuri, pana la minus 26,1 grade Celsius, la stația meteo…

- PROGNOZA METEO TARA: Vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase si montane, predominant ninsori in Maramures si in Transilvania si mixte in Moldova, favorizand izolat…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul va fi variabil in sud și in sud-est, dar va avea innorari persistente in rest, unde pe arii restranse, temporar, va ninge slab in special in zonele montane. Vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, cu viteze mai mari in zona inalta, cu precadere a Carpaților…

- Dupa trei zile cu ger, vremea se incalzeste semnificativ incepand de luni, dar va ploua pe suprafete extinse. Temperatura aerului va creste in perioada urmatoare - la valorile diurne spre o medie de 7 grade in data de 05 decembrie si 0-1 grad la cele nocturne, apoi variatiile termice nu vor fi semnificative.…

- Vremea s-a racit fata de intervalul precedent. A nins slab in zona montana inalta, mai exact in zona localitatii Borsa. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat. Pe DN 18 in Pasul Prislop, intre km 160 si 180, se gaseste depus, pe drum, un strat de zapada framantata care masoare…