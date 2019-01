Stiri pe aceeasi tema

- Adanc pe adanc cheama: “Si mai mult decat acestea veti fi”. Dumnezeu s-a preocupat și de desfatarea minții. Minții i-a dat putere sa umble in Lumina Cunoașterii și ne-a lasat trei elemente de cunoaștere, pe care noi le folosim permanent ca sa ne asemanam cu Dumnezeu. Așa cum in școala mergi din treapta…

- Noi toți dorim un standard dar nimeni nu muncește pentru el. – Parinte, aș vrea sa ma faceți monah, dar, din ceea ce-am citit și ce știu, nu aș vrea sa ma faceți pe mine un argat al ograzii, adica, sa muncesc. Eu vreau sa traiesc in duh, caci așa spune Apostolul Pavel – “Daca The post Mersul la biserica…

- Am reușit sa impac doi tineri care s-au certat in pragul nunții. Pare o telenovela, dar au venit la mine ca la ultima scapare. Și am zis: ce pot sa le spun celor doi tineri? Nu-i cunosc, nu-i știu, nu știu de la ce s-au certat, dar trebuie sa gasesc o soluție! Am stat și The post Despre puterea promisiunilor…

- Nu ne putem juca cu Dumnezeu de-a familia! Mai devreme sau mai tarziu, cu totii trebuie sa platim pentru actiunile noastre. Femeia pe care ti-ai construit-o in mintea ta, de tanar, tot ce ai nutrit ca sentiment, ca fapte, ca act fata de femeie, in perceptia ta, in viata ta, in faptele tale, aceea iti…

- Confuzia mare a multor creștini este in a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slabitori, un mod de viața cumpatat, cu viața vegana ori yoghina. Ele au ceva comun, ca forma alimentara, insa, postul bisericii este net superior ca treapta de infranare, avand in componența scopul sacru:…

- Un calugar intr-o pustie a gasit un cuib de pasarele si niste oua! Le-a pus subtil intr-un buzunar, pentru ca acolo se manca doar paine si pesmet, si a venit cu ele la chilie! Cand staretul vizita chiliile, a simtit miros de ars si a deschis usa. “Tovarasul” calugar, la o lumanare, frigea oul! Si The…

- In post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URA, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a raului. POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neinsemnat are o vama intreaga, data de Dumnezeu spre vazduhuri. Limba este și cea care binecuvanteaza, limba lauda…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…