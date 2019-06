Stiri pe aceeasi tema

- “Scoția a respins Brexitul din nou!” a scris pe Twitter premierul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce partidul sau a caștigat detașat alegerile europarlamentare in țara componenta a Regatului Unit, rezultat care ar putea conduce la organizarea unui al doilea referendum pentru independența.…

- Marea Britanie ia masuri pentrui a se apara de atacurile cibernetice. Ministerul Apararii de la Londra a anuntat ca va construi un centru specializat in acest sens. In proiect vor fi investiti aproape 28 de milioane de dolari si urmeaza a fi pus in aplicare chiar la anul viitor.

- Mihai Georgescu (Mița), solistul trupei Bere Gratis a lansat „Nimeni”, prima dintr-o serie de piese pe care artistul urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus de cuvinte. „Nimeni” este o idee pe care o are de ceva vreme și acum a ajuns…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara…

- European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel Aviv. Madonna va canta, cel mai probabil, doua piese, intre care o compozitie noua. Publicatia israeliana mai noteaza ca producatorii concursului muzical au avut discutii indelungate cu ea pe seama noii piese, deoarece…

- Pasagerii unui avion British Airways au avut parte de experiența vieții. Aceștia au plecat din Londra cu destinația Dusseldorf, Germania, dar s-au trezit.. in Edinburgh. Aceștia au realizat greșeala abia la aterizarea pe aeroportul din Marea Britanie, iar piloții au fost la fel de șocați ca pasagerii.…