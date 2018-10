Stiri pe aceeasi tema

- Artistul urban Banksy a lovit din nou cu o farsa de zile mari la o licitație Sotheby’s ținuta vineri, la Londra. Tabloul „Fata cu balonul” s-a autodistrus cu ajutorul unui mecanism special creat dupa ce a fost cumparat cu o suma exorbitanta. Opera de arta care fusese adjudecata cu 1.4 milioane de dolari…

- Aproape 400.000 de lire s-a platit pentru palaria purtata de Indiana Jones care a facut parte dintre cele 600 de piese si costume de scena din filme cult, vandute la o licitatie desfasurata la Londra, care a depasit amplu estimarile expertilor, transmite Agerpres .

- Pictura britanicului David Hockney, „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, ar putea devein cea mai scumpa lucrare a unui artist in viata care a fost vanduta vreodata la licitatie, estimat ca valoreaza 80 de milioane de dolari, conform Christie's, care o va scoate la licitatie in luna noiembrie,…