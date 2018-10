Stiri pe aceeasi tema

- O lucrare de arta creata de un program de inteligența artificiala a fost vanduta la licitație pentru suma de 432.000 de dolari. Prețul final este mult mai mare decat estimarea de 7000 – 10.000 de dolari pe care o facusera criticii casei de licitații din New York inainte de vanzare. Pictura, numita Portretul…

- O lucrare de arta creata de un program de inteligenta artificiala a fost adjudecata la o licitatie Christie's New York contra sumei de 432.000 de dolari.Lucrarea, intitulata „Portrait of Edmond Belamy”, creata de colectivul Obvious din Paris, a fost estimata initial la 7.000 - 10.000 de dolari.…

- ​Un tablou creat cu ajutorul unui soft de inteligența artificala s-a vandut la Christie's cu 432.000 de dolari, deși estimarile indicau maxim 10.000 de dolari. Pictura se numește "Portretul lui Edmond de Belamy" și seamana cu unele portrete ale artiștilor nord-europeni din secolele XVIII și XIX.

- "Scrisoare despre Dumnezeu", cel mai faimos manuscris al secolului al XX-lea, in forma de testament spiritual al lui Albert Eisntein, va fi scoasa la licitatie, de casa Christie's New York, pe 4 decembrie, si are o estimare stabilita intre 1 si 1,5 milioane de dolari.

- O scrisoare redactata de savantul Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este "produsul slabiciunii umane", evaluata la 1-1,5 milioane de dolari, va fi scoasa la licitație joi, la casa Christie's din New York, potrivit livescience.com, scrie Mediafax.Redactata cu un an inainte sa…

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, și ar putea stabili un nou record de preț pentru un artist in viața, scrie…

- Pictura britanicului David Hockney, „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, ar putea devein cea mai scumpa lucrare a unui artist in viata care a fost vanduta vreodata la licitatie, estimat ca valoreaza 80 de milioane de dolari, conform Christie's, care o va scoate la licitatie in luna noiembrie,…