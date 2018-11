Stiri pe aceeasi tema

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie's la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP. ''Portrait of an Artist (Pool with two figures)''…

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.Tripticul "Juin-Octobre 1985"…

- Suma fabuloasa pentru o pictura realizata de artistul chinez, cu origini franceze Zao Wou-Ki, va fi incasata duminica acesta in cadrul unei licitatii in Hong Kong. Organizatorii se asteapta sa adjudece cel putin 45 de milioane de dolari.

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Diamantul de 18,96 de carate, cu o taietura dreptunghiulara,…

- Piatra dreptunghiulara botezata ''Pink Legacy'' este clasificata la categoria 'intens', cea mai inalta treapta pe scara de culoare a diamantelor, are 18,96 carate si este cel mai mare diamant roz intens scos vreodata la licitatie de Christie's. Potrivit casei de licitatii, bijuteria a facut la un…

- Pictura britanicului David Hockney, „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, ar putea devein cea mai scumpa lucrare a unui artist in viata care a fost vanduta vreodata la licitatie, estimat ca valoreaza 80 de milioane de dolari, conform Christie's, care o va scoate la licitatie in luna noiembrie,…

- O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari (43,6 milioane de euro) la licitatia organizata la sfarsitul lunii noiembrie, a estimat casa Christie's, potrivit AFP, preluata de News.ro.

- O caligrafie veche de aproape un mileniu, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea fi vanduta cu 51 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata la sfarsitul lunii noiembrie, au anuntat joi reprezentantii casei Christie's, informeaza AFP. "Lemn si Piatra", un…