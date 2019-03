Stiri pe aceeasi tema

- ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul unei petitii online. Cel puțin 700.000 de persoane au semnat petitia de…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Active in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari (800 de miliarde de lire sterline) sunt mutate din Marea Britanie in noile centre financiare din Uniunea Europeana, inaintea Brexitului, se arata intr-un raport publicat de firma de consultanta EY, transmite Reuters. Votul final în parlamentul…