- O petiție care ii cere premierului Theresa May sa anuleze Brexitul prin revocarea Articolului 50 a adunat peste 700.000 de semnaturi și a facut ca site-ul Parlamentului britanic sa cada din cauza numarului mare de accesari. Petiția inițiata in urma cu o saptamana nu a atras prea multe semnaturi, pana…

- Premierul Theresa May a anuntat miercuri ca a solicitat formal amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar, informeaza Sky News.Theresa May a sustinut la Londra ca nu ar fi corect ca Marea ...

- Vremea negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a luat sfârșit și nu vor mai exista clarificari privind acordul de retragere, informeaza Euronews. Negociatorul procesului de Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, spune ca vremea negocierilor a…

- Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, transmite AFP. "In seara aceasta, la Strasbourg, premierul (Theresa…

- Președintele Comisiei Europene Donald Tusk a transmis un mesaj critic la adresa parlamentarilor britanici care au promovat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a avea un plan de rezerva. "Ma intreb cum arata acel loc special din iad dedicat celor care au promovat Brexit-ul, fara a avea…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…