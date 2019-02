Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul 21 Savage, nominalizat de doua ori la ediția de anul acesta a premiilor Grammy, a fost arestat, duminica, de Biroul de Imigrari (Ice) din Statele Unite, scrie The Guardian. Autoritațile au declarat ca muzicianul, care este cetațean britanic a intrat in SUA in mod legal in 2005, dar nu a plecat…

- Rapperul 21 Savage, nominalizat la premiile Grammy de anul acesta, a fost arestat in SUA dupa ce autoritațile au descoperit ca locuiește ilegal, de foarte mulți ani, in aceasta țara și va fi deportat, potrivit apnews.com.Artistul Sha Yaa Bin Abraham-Joseph a fost arestat duminica, in zona…

- Rapperul 21 Savage a fost arestat duminica dimineata de Serviciul pentru Imigratie din Atlanta, care dezvaluie ca este originar din Marea Britanie, iar viza lui de SUA a expirat in urma cu mai multi ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, pe numele sau real, a fost…

- Celebrul rapper din Atlanta, 21 Savage, care a scos recent un album de succes in Statele Unite, a fost arestat duminica de ofiterii de la Imigrari pe motiv ca este cetatean britanic. El este retinut in statul american Georgia.

- O petitie pentru modificarea legii recursului compensatoriu, „care a dus la eliberarea timpurie a circa 11.000 de detinuti”, a fost lansata, in mediul online, de deputatul PNL Florin Roman. Semnaturile si comentariile vor fi trimise lui Dragnea si Tariceanu, sustine parlamentarul.