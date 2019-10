Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul columbian Egan Bernal (Team Ineos), câstigatorul Turului Frantei din aceasta vara, a câstigat, joi, editia din 2019 a cursei Gran Piemonte, disputata pe distanta de 183 km în regiunea Piemont din nordul Italiei, potrivit Agerpres.Bernal, care în 2016 a câstigat…

- ARAD. Totul a inceput in anul 1995, cand d-na Isabelle Augsburger Huguenin, care locuieste in cantonul Neuchatel din Elvetia, a adresat invitatia unui grup folcloric, format din copii institutionalizati in casele de copii din Santana, condus de invatatorul Ioan Ciordas si de fiica acestuia,…

- Viața lui Alexandru Mihai, un bebeluș de numai zece luni din București, poate fi salvata doar cu ajutorul unui transplant, intervenție extrem de delicata, dar și foarte costisitoare ce poate fi efectuata in Italia. Pentru a putea fi supus operației care costa aproximativ 240.000 de euro, micuțul a intrat…

- Furtunile iscate pe neașteptate in Polonia a ucis un om și 18 au fost raniți. Vantul puternic a culcat la pamant arbori și stalpi de telegraf, a luat pe sus acoperișurile caselor și a avariat o mulțime de mașini.

- "Daca am fi oferit finantare, ar fi fost inca un gest de caritate. Am dorit sa facem mai mult, am dorit ca oamenii sa investeasca aici. Pot deschide orice tip de activitate: o brutarie, o papetarie, un restaurant, orice. Este o modalitate de a readuce la viata orasele noastre si de a creste populatia",…

- Un pilot de elicopter si-a pierdut viata, joi, dupa ce aparatul de zbor in care se afla s-a prabusit in timpul unei misiuni de stingere a unui incendiu de padure in nordul Portugaliei, a declarat un purtator de cuvant al serviciului de pompieri, citat de AFP. Victima apartinea uneia dintre…

- Patru persoane au murit, una a fost ranita, iar o alta este data disparuta, dupa ce un elicopter s-a prabușit în nordul Norvegiei, au spus sevriciile locale de urgența, relateaza AFP. ”Elicopterul care s-a prabușit în sud-estul Altei (nordul extrem) aparține companiei Helitrans…

- Ana Maria Vitelaru si-a pierdut ambele picioare inca de cand avea 17 ani, dar asta nu a impiedicat-o sa devina o mare castigatoare. La 36 de ani, romanca este multipla campioana a Italiei la hand bike, are o sumedenie de medalii la competitiile importante internationale si va reprezenta aceasta tara…