- Faptul ca una din 200 de persoane din Marea Britanie este fara adapost inseamna o crestere de 4% in mai putin de un an, in pofida angajamentelor guvernului de a reglementa aceasta problema, a anuntat joi organizatia de caritate Shelter, citata de Reuters. Potrivit organizatiei, vina pentru aceasta…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana sunt aproape de o ințelegere cu privire la Brexit. Asta dupa ce guvernul de la Londra a aprobat, dupa o ședința de cateva ore, proiectul de acord pentru divorțul de UE.

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, le-a aratat tutror fanilor sai cum arata camera de camin in care locuiește in Marea Britanie. In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, care traiește o poveste de iubire cu…

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul elen al Culturii, Lydia Koniordou, profita de iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana pentru a solicia din nou restituirea comorilor din marmura grecesti, expuse la British Museum. Simbolic, aceasta restituire ar pune capat deceniilor de revendicari, potrivit Le Figaro.…

- Oficiali de rang inalt din Ministerul german al Economiei iau in considerare ideea infiintarii unui Fond suveran de investitii pentru a evita achizitionarea activelor germane de catre investitori din China si din Golf si pentru a pastra tehnologia valoroasa in tara, a anuntat miercuri publicatia Allgemeine…

- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar fericitul cuplu a avut circa 80 de invitați la nunta. Barbatul,...