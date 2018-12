Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr o rapa, pe DJ 138, pe raza localitatii Sicasau, zona Liban, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, Alina Ciobotariu citat de Agerpres.roPotrivit sursei…

- Un apel la 112 a anunțat marți dimineața, in jurul orei 09:30, izbucnirea unui incendiu la un autotren, pe centura Cluj-Napoca – Apahida, in apropierea sensului giratoriu din zona benzinariei OMV. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj, dar…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd in municipiul Fagaraș, de pe strada Vlad Tepes . La fața locului intervin trei autospeciale dotate cu apa și spuma, un echipaj SMURD Și autoscara de la detașamentul din Fagaraș. „Animalele din grajd au fost…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in degajarea unei persoane.Potrivit ISU Dobrogea, persoana este posibil decedata, cazuta intr o canalizare, de pe aleea Parcului din orasul Navodari. ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada General Averescu din municipiul Craiova, scrie news.ro. La fata locului s-au deplasat o…

- Operatiunea de stingere a incendiului din Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina din judetul Hunedoara a continuat joi, in cea de-a treia zi a interventiei, iar arderea are loc pe aproximativ zece hectare, in timp ce focare mai sunt pe doua hectare, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru a lichida un incendiu la anexa unei case ,in Constanta, pe aleea Universitatii, in zona Campusului Universitar Ovidius. Echipajele de pompieri se afla la fata locului.…

- Pompierii militari intervin vineri noapte la un incendiu izbucnit la o fabrica de componente auto situata pe DN 11, aproape de șoseaua de Centura. „Incendiul se manifesta la instalația electrica din zona instalației de racire si a vestiarelor. Persoanele din interior s-au autoevacuat. La aceasta ora…