Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui nou studiu, o persoana înghite în medie 5 grame de plastic în fiecare saptamâna, echilaventul unui card de credit, scrie CNN. Contaminarea este cauzata de microplastice - particule de plastic prezente în mediu - care afecteaza mâncarea,…

- Sute de milioane de fragmente de plastic au fost descoperite pe plajele cu nisip alb ale unui arhipelag izolat, din Oceanul Indian, informeaza AFP. In total, 414 de milioane de fragmente de plastic, cantarind aproximativ 238 de tone, au esuat pe tarmurile insulelor Cocos, un grup de 27 de atoli cu o…

- In total, 414 de milioane de fragmente de plastic, cantarind aproximativ 238 de tone, au esuat pe tarmurile insulelor Cocos, un grup de 27 de atoli cu o populatie de doar cateva sute de persoane, aflat la 2.100 de kilometri vest de Australia.Potrivit bioloagei Jennifer Lavers, autoarea…

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- Doar jumatate dintre locuitorii unora dintre tarile cu cea mai mare bogatie de specii salbatice de pe Pamant sunt ''foarte convinsi'' ca natura sufera un declin, sugereaza rezultatele unui sondaj citat vineri de Press Association, potrivit Agerpres. Organizatia internationala non-guvernamentala…

- Ca in fiecare an, municipiul Deva participa, sambata, 30 martie 2019, la cel mai mare eveniment de mediu din istorie, alaturandu-se astfel oraselor din toata lumea care sting lumina timp de 60 de minute pentru a atrage atentia asupra impactului negativ pe care il are asupra planetei consumul exagerat…

- Camera Deputatilor va intrerupe, pe 30 martie, intre orele 20,30 – 21,30, iluminatul interior si exterior la Palatul Parlamentului, cu ocazia evenimentului ‘Earth Hour – Ora Pamantului’. Evenimentul, patronat de World Wide Fund for Nature, marcheaza protejarea mediului. Anul acesta, pe 30 martie, se…

- Evenimentul, patronat de World Wide Fund for Nature, marcheaza protejarea mediului. Anul acesta, pe 30 martie, se vor stinge luminile in peste 6.500 de orase, de pe tot globul. Evenimentul "Ora Pamantului" a fost organizat pentru prima oara pe 31 martie 2007, la Sydney, in Australia,…